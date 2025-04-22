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    中市職災死傷年達3千多人 議員建議納入AI防災探測工安死角

    台中市副市長賴淑慧表示，目前台中市部份工程有導入AI。（記者蘇金鳳攝）

    台中市副市長賴淑慧表示，目前台中市部份工程有導入AI。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/22 16:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市工安事件不斷，致使職災死傷增加，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達今日在市議會指出，台中市職災不斷，死亡人數更從2019年的10人攀升至2024年的35人，現今AI科技盛行，認為可使用AI科技智慧工地科技防災應用，如北市、桃園勞動局已率先推動公共工程導入AI科技治理有效降災，台中卻慢半拍，要求市府成立「科技職安治理推動小組」，由公部門辦理，讓民間企業可效法應用。

    台中市副市長賴淑慧表示，台中市的建設局、水利局、運動局有部份工程已使用AI科技預防職災，會先公後私，市府帶頭做好。

    市議員張玉嬿表示，台中市職災不斷，死傷人數逐年攀升，每年超過3千多人死傷，2022-2024年死亡人數分別是29、33至35位，今年目前已有8位死亡，顯見死亡年年都上升，勞工的職場安全人權不容忽視。

    張玉嬿指出，根據統計，營造業是所有產業中最容易發生職業災害的職類，平均超過五成，各縣市都是居冠原因何在?

    勞工局長林淑媛表示，營造業層層轉包，統合管理缺乏，其次，是勞工安全意識再提昇，不要因趕工而忽略安全措施。

    張玉嬿表示工地的施工環境多變化，勞工朋友常因未確實穿戴防護具及安全觀念不足等原因發生工災，但傳統工地管理模式是由主管巡檢，傳統作法恐已力有未逮，因此借重AI智慧工地科技防災先進工法的應用，AI已是趨勢，可透過AI影像辨識系統等科技，來進行勞動檢查，同時偵測多處施工地點，但是台中市較少。

    張玉嬿表示，台北市政府公共工程建立AI智慧工地平台，去年公共工程死亡數從3人降為零，顯見降災已見成效，桃園勞動局也導入智慧工安監控，但台中勞工局卻慢半拍，未和市府工程機關合作推動。

    議員謝志忠也指出，根據統計，自2019年至2025年3月止，職災受傷人數每年高達3至4千人，死亡人數更從2019年的10人攀升至2024年的35人，呈現上升趨勢。其中，營造工程業職災占比最高，事故主因以墜落、滾落為主，占比達五成。導入AI減災的腳步已經慢半拍，要求市府應對症下藥，緊急補強，加速導入AI科技，有效降低公安事故發生。

    張玉嬿（左二）等市議員要求工安要導入AI（記者蘇金鳳攝）

    張玉嬿（左二）等市議員要求工安要導入AI（記者蘇金鳳攝）

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