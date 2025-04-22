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    首頁　>　社會

    台中眼鏡男偷走機車坐墊上物品 東張西望全都錄

    台中一名眼鏡男，偷走民眾放在機車坐墊上的物品，警方得知已調閱監視器追查。（擷取自「社會事新聞影音）

    台中一名眼鏡男，偷走民眾放在機車坐墊上的物品，警方得知已調閱監視器追查。（擷取自「社會事新聞影音）

    2025/04/22 13:12

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名中年眼鏡男，昨天晚上8點多行經太平區樹孝路一間夾娃娃機店時，發現門口1輛機車的坐墊上放著1個盒狀物品，左顧右盼發現沒人注意後，從口袋拿出1個塑膠袋，非常熟練的將盒狀物品放進塑膠袋後離開，原以為神不知鬼不覺，卻不知整個過程都被一旁的監視器錄下，警方得知後已擴大調閱監視追查，全案依竊盜罪偵辦中。

    這名男子昨晚8點53分左右，經過太平區樹孝路一間夾娃娃機店前，發現停在店門口的一輛機車坐墊上放著1個盒狀物品，男子先走到機車的後方，東張西望環顧四周確定沒人注意後，從左邊口袋拿出1個事先準備的塑膠袋。

    接著將塑膠袋打開，再度確認沒人注意後，動作熟練的將坐墊上的盒狀物品放進塑膠袋內，隨後離開現場，整個過程都被一旁的監視器錄下，有民眾將影片上傳臉書社團「社會事新聞影音」。

    新平派出所副所長羅英瑄表示，得知後已主動偵辦，因尚無被害人報案，無法得知該名竊嫌偷走的是何物品，目前除派員查訪外，並擴大調閱監視器清查，持續比對涉嫌男子特徵，將儘速查緝到案，依法究辦。

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