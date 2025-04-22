2025世壯運下月登場 北市警今舉辦防恐演練

消防局模擬救助傷患。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/22 12:44

〔記者王冠仁／台北報導〕「2025雙北世界壯年運動會」即將在下月中舉行，台北市警局為了因應屆時可能發生個各種危安情況，在今天早上與有關單位共同舉辦「2025雙北世壯運反恐維安及消防搶救演練」，針對各種情境來模擬攻堅營救、火災疏散、傷患救護等，演練逼真，同時也強調警方屆時會進一步強化維安規劃，避免任何突發狀況發生。

台北市警局表示，本次「2025雙北世壯運反恐維安及消防搶救演練」，模擬開幕典禮時，選手接駁專車遭挾持，由維安人員執行攔截圍捕及破窗攻堅，進行人質營救。

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大巨蛋則模擬發生爆炸事件，台北市警局、刑事局偵查第五大隊及新北市警局警犬隊，執行「爆裂物偵蒐處置」，過程逼真，展現平日訓練成果。

除此之外，台北市消防局、衛生局及社會局等相關局處通力合作，實施「大量傷病患及人員救護」及「火災搶救疏散」，藉由模擬真實情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制應變整備情形，以提升防災韌性，強化跨機關橫向協調及支援整合能力，有效減少人為危害風險。

警方說，隨著2025雙北世壯運即將到來，台北市、新北市將持續與中央維持密切聯繫，透過中央與地方通力合作，加強資源鏈結，進而提升維安整備能量。

警方模擬執行「爆裂物偵蒐處置」。（記者王冠仁翻攝）

警方模擬執行「爆裂物偵蒐處置」。（記者王冠仁翻攝）

警方與各單位模擬疏散群眾。（記者王冠仁翻攝）

警方模擬攻堅營救人質。（記者王冠仁翻攝）

警方模擬攻堅營救人質。（記者王冠仁翻攝）

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