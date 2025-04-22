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    前主播薛楷莉假藉幫男友喬債務A走420萬 涉詐欺被起訴

    前主播薛楷莉現已改行當護理師。台北地檢署今日偵結，認定薛楷莉涉犯詐欺罪，依法將她起訴。（薛楷莉提供）

    前主播薛楷莉現已改行當護理師。台北地檢署今日偵結，認定薛楷莉涉犯詐欺罪，依法將她起訴。（薛楷莉提供）

    2025/04/22 12:31

    〔記者吳昇儒／台北報導〕曾擔任TVBS主播及中天電視台主持人的薛楷莉於2021年至2022年間，得知當時的邱姓男友有債務糾紛，便佯稱賴姓友人認識幫派份子可以幫忙「喬」，但需要420萬元的介紹費及處理費。邱男於2022年2月25日提領現金交付給薛之後卻無下文，事後查證方知受騙，憤而提告。台北地檢署今日偵結，認定薛楷莉涉犯詐欺罪嫌，依法將她起訴。

    前主播薛楷莉因外型亮眼，具有留美碩士學歷，曾被力捧為明星主播，卻因2002年因狂刷日本富商德原榮玉信用卡百萬元，傳出「削凱子」事件，讓她名聲大受影響，離開主播台，目前擔任護理師。沒想到2022年間，又發生詐騙男友的情形。

    檢警調查，案發期間薛楷莉與邱男正在交往中，得知男友有債務糾紛，便於2022年2月間向其透漏，友人認識幫派人士可以透過她幫忙處理債務糾紛，但須支付420萬元，當作處理費及介紹費。

    邱男不疑有他，先到銀行領取420萬元現金後，帶回住處交給薛女，薛在將錢帶到銀行，並向警方申請護鈔，送至中天電視台，佯裝有將錢交付給賴姓友人的假象。

    事後，邱男每次問起糾紛處理進度，薛女總是藉故拖延，最後邱男透過關係聯繫上賴女方知上當受騙。

    檢察官認定，薛女的行為已涉犯詐欺取財罪，依法將她起訴；另詐得420萬元若未於裁判前實際合法發還被害人，請法官宣告沒收。

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