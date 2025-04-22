花蓮大量漂流木再度起火 消防員從黑夜打火到白天

花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口沿岸，去年颱風後堆積上萬噸漂流木，經常發生火警，今天凌晨再度起火。（民眾提供）

2025/04/22 11:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口沿岸，從去年颱風後堆積上萬噸漂流木，相關單位努力清除堆成小山，但經常發生火警，花蓮阿美文化村外沙灘上堆置的漂流木今天凌晨又不明起火，由於木材乾燥加上強風，火勢相當猛烈，消防員從凌晨三點打火到現在仍在處理。

花蓮縣消防局指出，今天凌晨三點多獲報後，立即派遣5個分隊、6輛消防車、15名人員前往搶救，這次漂流木燃燒量大，現場距離水源點又很遠，只能用消防車不斷接駁水源，因為天氣熱，消防員也已分批輪替，避免過度疲勞。林保署花蓮分署也出動2台怪手挖掘機前往協助處理。

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這批大量堆積的漂流木，是經濟部第九河川局從所屬轄區內清理上岸的漂流木堆置，目前出海口及南北濱沿岸，仍有很多漂流木還在清運，從去年至今已經發生30多起火警。消防隊預計於中午前完成防火巷的開闢，以防火勢再度蔓延。

林保署花蓮分署長黃群策說，現場也計畫增設警示標語及監視設備，以防止未來類似火警再次發生；後續將與九河局、國產署及花蓮縣政府合作清運與再利用，甚至考慮把無主漂流木粉碎後提供農田使用，兼顧環保與安全。

消防員從黑夜打火到白天仍在處理中。（民眾提供）

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