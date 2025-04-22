為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮大量漂流木再度起火 消防員從黑夜打火到白天

    花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口沿岸，去年颱風後堆積上萬噸漂流木，經常發生火警，今天凌晨再度起火。（民眾提供）

    花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口沿岸，去年颱風後堆積上萬噸漂流木，經常發生火警，今天凌晨再度起火。（民眾提供）

    2025/04/22 11:22

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口沿岸，從去年颱風後堆積上萬噸漂流木，相關單位努力清除堆成小山，但經常發生火警，花蓮阿美文化村外沙灘上堆置的漂流木今天凌晨又不明起火，由於木材乾燥加上強風，火勢相當猛烈，消防員從凌晨三點打火到現在仍在處理。

    花蓮縣消防局指出，今天凌晨三點多獲報後，立即派遣5個分隊、6輛消防車、15名人員前往搶救，這次漂流木燃燒量大，現場距離水源點又很遠，只能用消防車不斷接駁水源，因為天氣熱，消防員也已分批輪替，避免過度疲勞。林保署花蓮分署也出動2台怪手挖掘機前往協助處理。

    這批大量堆積的漂流木，是經濟部第九河川局從所屬轄區內清理上岸的漂流木堆置，目前出海口及南北濱沿岸，仍有很多漂流木還在清運，從去年至今已經發生30多起火警。消防隊預計於中午前完成防火巷的開闢，以防火勢再度蔓延。

    林保署花蓮分署長黃群策說，現場也計畫增設警示標語及監視設備，以防止未來類似火警再次發生；後續將與九河局、國產署及花蓮縣政府合作清運與再利用，甚至考慮把無主漂流木粉碎後提供農田使用，兼顧環保與安全。

    消防員從黑夜打火到白天仍在處理中。（民眾提供）

    消防員從黑夜打火到白天仍在處理中。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播