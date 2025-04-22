直播販售仿冒名牌包 警查獲665件侵權市值逾6000萬

許女的住處堆了滿坑滿谷的仿冒名牌包，並透過中國的境外平台直播販售賺取獲利。（民眾提供）

2025/04/22 12:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊今（22）日宣布，日前破獲利用中國TikTok平台直播販售仿冒精品名牌包，嫌犯許女（46歲）近1年間靠賣假包獲利近160萬元，住處則被搜出LV、CHANEL、HERMES等仿冒名牌包共665件，初估侵權市值逾6000萬元，被依違反商標法送辦。

據了解，有賭博前科的許女對名牌精品包情有獨鍾，為賺取高獲利，自2023年7月起利用TikTok內中國各賣家批貨LV、CHANEL、GUCCI、MK、BURBERRY、YSL、CELINE及HERMES等多款仿冒精品包，並將自家改裝為直播間，透過該境外平台TikTok之掩護，網路直播公開販售，至今出貨達1172次、獲利約160萬元。

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刑事局警方執行網路偵查時發現許女以直播帶貨模式販售仿冒精品包，隨即展開調查，經長期偵辦蒐證後，向台灣彰化地方法院聲請搜索票獲准，於去年8月2日將許女查緝到案，並在其彰化縣住處查扣仿冒的品牌精品包等證物共計665件，初步估算侵權市值逾6000萬元，全案依涉嫌違反商標法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方提醒，消費者透過網路平台進行商品買賣時，應特別留意其中風險，由於境外平台上之賣家無法完全受到國內法律的監管，許多不法分子趁機進行詐騙或販售仿冒商品，在缺乏正式認證或保障的情況下，購買的高價商品無法保證品質與後續之售後服務，應選擇正規管道及經授權之商家進行交易，並謹慎核實賣家身分與商品來源，以避免上當受騙。

許女利用住處當直播間，在TikTok平台網路直播販售仿冒的精品包。（民眾提供）

警方在許女住處查扣LV、CHANEL、GUCCI、MK、BURBERRY、YSL、CELINE及HERMES等多款仿冒精品包共665件，初估侵權市值逾6000萬元。（民眾提供）

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