小貨車與機車碰撞波及另4車 桃園中壢外送員傷重不治

小貨車左轉新中北路與對向沿普忠路直行往普中地下道方向的機車發生碰撞，外送員騎送醫不治。（記者李容萍翻攝）

2025/04/22 11:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新中北路與普忠路口昨（21）日晚上10點許發生追撞車禍，1輛小貨車沿著普忠路往南，左轉新中北路時「砰」聲巨響與對向沿普忠路直行往北的機車發生碰撞，再波及正在停等紅燈的1輛機車、1輛轎車，以及停在路邊的2輛轎車，嚇壞其他用路人。

中壢警分局中壢交通中隊分隊長姚憬恆今日表示，小貨車駕駛未受傷，第一個與小貨車發生碰撞的34歲外送員吳姓騎士被緊急送醫後，仍宣告不治。

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警方說明，當時47歲黃姓男子駕駛小貨車左轉時，與對向騎機車直行的34歲吳姓男子發生碰撞，小貨車再波及1輛機車、3輛汽車。該起事故造成吳男傷重不治。經警方到場實施酒測，黃男酒測值為0。該案已報請檢察官相驗，詳細肇事原因，尚待檢警進一步調查釐清。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口，務必減速慢行，轉彎時應看清前後有無來車，並謹記轉彎車禮讓直行車，以維護自己及其他用路人安全。

小貨車連續追撞後車損嚴重。（記者李容萍翻攝）

小貨車左轉新中北路與對向沿普忠路直行往普中地下道方向的機車發生碰撞，外送員騎送醫不治。（記者李容萍翻攝）

小貨車與對向沿普忠路直行往普中地下道方向的機車發生碰撞後，再波及其他轎車。（記者李容萍翻攝）

小貨車左轉新中北路與對向沿普忠路直行往普中地下道方向的機車發生碰撞，外送員騎送醫不治。（記者李容萍翻攝）

小貨車左轉新中北路與對向沿普忠路直行往普中地下道方向的機車發生碰撞，外送員騎送醫不治。（記者李容萍翻攝）

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