涉多次性騷性侵 前環保署督察總隊長李健育收押

前行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，涉嫌性侵害、性騷擾女同事、女學員，台中地檢署近日將他拘提到案並聲押獲准。（環保署資料照）

2025/04/22 11:29

〔記者陳建志／台中報導〕前行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，前年爆出多次利用公務上的權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員，進行性侵害及性騷擾，除去年已遭監察院移送懲戒法院審理，台中地檢署檢察官謝怡如本月17日指揮婦幼警察隊將他拘提到案，依強制性交、強制猥褻等罪嫌向台中地院聲請羈押獲准。

前立委陳椒華2023年召開記者會，指控時任環保署環境督察總隊總隊長李健育涉及職場性騷擾，監察院調查後也發現，李男於上班、出差或通勤期間對女同事、訓練班女學員、外部廠商的女員工進行多次性騷擾行為，且在監委詢問時仍堅不認錯狡辯，違反公務員服務法情節重大。

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李健育在事情爆發後，於2023年9月29日辭職生效，並經環境部於2024年2月6日予以免職，監察院對他提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

台中地檢署獲報後也由謝怡如檢察官指揮偵辦，經蒐證後，本月17日指揮婦幼警察隊持法院核發的搜索票，搜索李男住處，並持拘票將他拘提到案。經訊問後，認定李男於2022、2023年間，多次利用公務、出差的機會，對多名女性職員下手實施性侵害，涉犯強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪犯嫌重大，且有羈押的必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

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