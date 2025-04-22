醫院外偷窺護理師邊自慰判無罪 院方開始擔心了

台東地院。（資料照）

2025/04/22 10:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一名許姓男子去年9月中一晚跑到醫院急診室外，躲起來看護理師一邊自慰，過程中被民眾發現還拍下他急忙拉起拉鍊時倉皇逃逸模樣，許男被逮後，台東地檢署檢察官依公然猥褻罪將其提起公訴，經台東地院審理，法官認為許男並未有意供他人觀看一審判決無罪。院方則擔心，「該不會以後更會常來觀看？」

判決書指出，許男在去年9月中一夜0時許，到台東某醫院外的機車停車場，站上花台後，身體貼向建物朝內，並透過窗戶觀看值班護理師，再拉開己身褲鍊、裸露生殖器，徒手自慰。

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當時正巧有民眾經過發現，將許男行逕錄下後還在網路上告知眾人注意。而被發現的許男則是匆忙逃下花台並拉起拉鍊，跑回自車、驅車逃逸。

警方循線逮捕許男，偵訊中許男對行為坦承不諱，唯許男稱，自己就是喜歡看護理師並躲起來打手槍，就是怕被發現，所以過程中東張西望，怕被護理師或任何人見到，一經被發現就立即遮掩後逃走，自己並未想供任何人觀看。

法官認為，許男當時站高處往下望，身體朝向建物非向外，且經發現後也立即逃離並非有意供不特定人觀看，存在有足認其主觀係反於「意圖供人觀覽」之行為舉止。意即，公然猥褻罪中「公然為猥褻之行為」，曾經修正為行為人、也就是本案中許男需主觀上供人觀看，法官認為許男行為並不符合法規構成要件，判其無罪。

台東地檢表示，目前正在研議是否提起上訴。院方人員表示，從其所站角度「有點懷疑他到底能看到什麼？」案發處的窗戶並未有太多空隙，若能見到院內狀況，可能也只是患者或護理師一部分，「連全身也看不到，護理師和患者互動正常，懷疑這要如何勾起情慾」。

院方人員表示，當時案發後讓護理師感到心慌，曾一度派保全護衛護理師交接班，原以為許男此種行為不再出現遂一如往常，想不到如今卻聽到他被判無罪，「這下開始擔心，他是不是因此會再回來繼續看護理師、邊自慰？」

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