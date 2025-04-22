高市兒虐「數字」不理想 社會局長:發現幾個漏洞、兩措施補強

高市社會局長蔡宛芬坦言社安網有些漏洞，已啟動兩項措施補強。（翻攝官網）

2025/04/22 12:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員郭建盟今質詢時搬出多個「數字」交差比較後，質疑市府兒虐、老虐防治措施不盡理想，社安網攔不住?社會局長蔡宛芬答詢時坦言有發現幾個漏洞，已啟動兩項作為補強。

郭建盟今彙整多個數據，包括兒虐、老虐、通報率、死亡數等，交叉比較後直言不太理想，尤其去年全台有30位兒童死亡，高雄有12位，感覺整體社會安全網需要再改進。

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蔡宛芬答詢說明，兒虐、老虐的數據較其他縣市高，主要是通報標準放寬，比中央規定的還寬鬆，包括藥癮父母、高風險家庭者，都會先開案及早介入，減少發生虐待的機率。

蔡宛芬也坦言，去年發生幾起案件後發現幾個漏洞，與第一線社工有關，後續啟動兩項機制，一是家訪時若查到疑似高風險，每個月都安排訪視，其次是部分社工發現小孩傷勢後會聽信父母說法，但醫療背景不足、第一時間難判斷。

所以去年開始已跟長庚醫院合作，社工發現任何傷勢疑慮，可透過電話諮詢、視訊，或直接請醫師到案家了解，透過高風險評估加強跟醫療體系即時諮詢，希望讓社安網社工更能提早察覺兒虐。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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