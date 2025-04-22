蛤！台中媽媽嫁女兒豪領510萬 女兒一句話救回辛苦積蓄

黃婦臨櫃要提領510萬元，聲稱為女兒籌辦婚禮。（警方提供）

2025/04/22 10:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓婦人近日前往銀行，聲稱要提領510萬元為女兒籌辦婚禮，卻因語焉不詳加上如此鉅款引起行員警覺，經查證，黃婦女兒表示的確要結婚，但花費不致如此之高，警方確認黃婦遇「交友＋投資」雙重詐騙，所幸即時勸阻，成功保住她辛苦積蓄。

據了解，56歲黃婦上週五走進銀行欲領出510萬元現金，並向行員表示是為女兒結婚準備費用，行員關懷提問後懷疑遇詐，通報警方協助，第五分局文昌派出所巡佐林圳坤與警員王仕佲趕到現場，先詢問黃婦提領大額現金的用途，黃婦表示不久後女兒要結婚，提領現金的目的是要購買金飾及支應其他花費。

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但當員警再詳問細節，黃婦卻無法回答，為求慎重，員警請黃婦撥打電話給女兒進行查證，黃婦女兒在通話中表示，確實正在籌辦婚禮，但實際上的花費並不會高達500多萬，也向員警透露，近期曾發現媽媽的手機中有與陌生男子的LINE對話紀錄，擔心媽媽是不是遇到交友或投資詐騙。

員警預期黃婦有遭詐騙風險，立刻列舉近期常見的詐騙模式，包括假交友、假投資手法，提醒黃婦不要輕信網路上陌生人來路不明的訊息，經員警及時介入和耐心解說，黃婦始恍然大悟，意識到自身可能遭遇詐騙，當場打消全額提領的念頭，僅取出實際婚禮所需的60萬元，保住辛苦積蓄，也對員警的勸阻表示感謝。

第五分局分局長劉其賢呼籲，詐騙集團會用各用話術誘騙民眾投資，投資沒有穩賺不賠的，千萬不要輕信他人貿然匯款、轉帳，或將帳戶提供給他人使用。警方將持續透過各項識詐宣導活動提高民眾認識詐騙手法的知能。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經警方勸阻，黃婦才打消全額提領念頭。（警方提供）

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