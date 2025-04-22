男子「行刑式」槍殺新北前副發言人胞弟 上訴駁回維持無期徒刑

新北市政府前副發言人張劭斌的胞弟張威凱，因向好友姚宗秦催討借款150萬元，竟遭姚行刑式槍殺身亡，高等法院今判姚無期徒刑。（記者楊國文攝）

2025/04/22 10:32

〔記者楊國文／台北報導〕新北市政府前副發言人張劭斌的胞弟張威凱，因向好友姚宗秦催討出借150萬元，姚男心生不滿，相約見面後，朝張的後腦以「行刑式」手法槍殺死亡，再棄屍新北市五股山區，姚男到案稱因投資款起爭執而殺人，新北地院依殺人罪判姚男無期徒刑，姚上訴請求和被害家屬和解，仍否認預謀殺人，高等法院今判決上訴駁回，可上訴三審。

張威凱父母亦提起刑事附帶民事訴訟，新北地院判決姚男應賠償包括殯葬費、扶養費、精神慰撫金等共2686萬7054元，仍可上訴。

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據了解，張威凱與大他一歲的姚宗秦（27歲）6年前在加油站工作認識，結為好友。姚男因積欠張男150萬元，姚男不滿張男一再催討，心生殺機。

檢方調查，前年5月9日晚間6時許，張男前往姚男住處討論投資款返還問題，雙方因此發生爭執，姚男盛怒之下，持改造手槍裝上滅音器，站在張男後方朝他後腦開1槍，隨後將張男遺體放入大型塑膠箱，並以床單、窗簾等布料覆蓋，並著手清理現場，將張男載往五股外寮路棄屍。

偵查時，姚男坦承犯行，檢方後依違反槍砲彈藥刀械管制條例「非法持有具殺傷力非制式手槍」、「非法持有子彈」及刑法殺人、遺棄屍體罪嫌將姚嫌起訴。

新北地院組成國民法官審理，依殺人罪判姚男無期徒刑、褫奪公權終身。全案上訴高法院。

高院審理期間，姚男仍否認預謀殺人，盼透過修復式司法來達成和解。

張男母親到高院出庭時，數度哽咽拭淚，斥責姚男無和解誠意，打算「以和解換刑期」，對家屬來說是重擊。目前擔任新北市政府新聞局秘書的張劭斌指出，姚男只有口頭上說要和解，沒有任何和解方案，家人無法在此情形下同意和解。

高院審理認為一審判決並無違誤，今判決上訴駁回，維持無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

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