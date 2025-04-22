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    身障關懷協會理事長陳品君涉侵占3千萬 3人收押禁見

    士林地檢署。（資料照）

    士林地檢署。（資料照）

    2025/04/22 10:01

    〔記者張文川／台北報導〕中華民國身障關懷協會理事長陳品君等3人，涉嫌自2022年起侵占民眾捐獻給協會的公益款項，資金挪用於購買私人房產，累積侵占、挪用金額初估逾3000萬元，士林地檢署昨約談陳女等3名被告及1名證人到案，複訊後聲押3被告；法官今凌晨裁准皆羈押禁見。

    法官認為陳品君等3人涉犯公益侵占、洗錢、加重詐欺、偽造私文書等罪嫌疑重大，均有逃亡、勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，有羈押必要，裁定准予羈押並禁止接見通信。

    檢調21日指揮台北市調查處搜索該協會設立於新北市板橋區的辦公處及陳女、常務理事蕭瑋葶、蕭女的蕭姓親屬等3名涉案被告的住家等4處，查扣帳冊、單據及電腦硬碟等資料，帶回4人調查，移送士檢複訊。

    檢調調查，陳品君涉嫌利用理事長的職務之便，侵吞民眾捐贈的愛心款項，據為己有並挪作私用，包括購買不動產等私人資產，2022年開始犯案，3年期間不法侵占所得估計破3000萬元。

    該協會創立於2011年，由衛福部主管，主打扶助身心障礙弱勢家庭的溫飽計畫，包括水果與鮮乳捐助計畫，也提供身心障礙的人士展現才華的舞台，社團宗旨是協助身障人士活出自信與尊嚴，卻爆出協會主事者涉中飽私囊的醜聞。

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