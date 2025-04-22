涉收購連署書助郭台銘 屏縣議長周典論二審輕判改3年2月

屏東縣議會議長周典論為郭台銘參選總統收購連署書，高雄高分院二審判3年2月。（資料照，記者葉永騫攝）

2025/04/22 09:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議會議長周典論被控花500萬元為郭台銘參選總統收購連署書疑案，一審經屏東地院依違反總統副總統選罷法判處有期徒刑4年，高等法院高雄分院二審今天（22日）上午宣判，從輕改判3年2月。

屏東地檢署指出，周典論為讓無黨籍郭台銘、賴佩霞搭檔能達到參選正副總統選舉連署門檻，分別在2023年9月1日、18日各交付150萬元和350萬元，給屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴處分確定），並告知以老鼠會方式拉人、1票500元，周品全則將其中450萬元，交予潮州鎮鎮公所約聘僱課員陳亮源等人（均緩起訴確定）找人連署。

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檢調偵辦期間，周典論因涉嫌違反正副總統選舉罷免法，涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押獲准，被關近7個月後，始獲准50萬元交保候傳。

2024年8月27日，屏東地院依涉嫌違反正副總統選罷法，判處周典論徒刑4年，併科罰金500萬元，褫奪公權6年，他不服上訴高雄高分院﹔屏檢則認為量刑太輕，也提起上訴。

被告周典論指出，拿錢給周品全有明確交代，這筆錢是推動連署書的工作費，連署人不能拿錢，否認違反選罷法。

高雄高分院上午9點半宣判，合議庭改判3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年，仍可上訴。

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