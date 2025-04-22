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    國中教師課堂不當管教學生遭裁罰 扣押存款後全額追繳

    課堂喧鬧示意圖。（AI生成，新竹分署提供）

    課堂喧鬧示意圖。（AI生成，新竹分署提供）

    2025/04/22 09:19

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名生活科技教師不滿上課時學生製造噪音，竟抓狂對三名學生掐頸腳踹，經縣府依兒童及少年福利與權益保障法規定裁處6萬元罰鍰，沒想到該師拒繳，行政執行署新竹分署依法扣押其銀行存款，順利全額追繳。

    新竹分署表示，新竹縣一所國中傳出教師不當管教事件，一名生活科技教師在課堂中，因有學生以塑膠鐵槌敲打桌面製造聲響，儘管該教師曾加以制止，學生仍持續干擾課程秩序，該教師竟對三名學生施以掐脖子及腳踹等不當行為，嚴重影響學生的身心健康與校園安全。

    事件發生後，經學校通報並展開調查，縣府依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，認定教師對兒童有不正當之行為，依法裁處6萬元罰鍰，並公布該名教師姓名，以彰顯保護兒童權益的立場與決心。

    然而，該名教師在收到裁處書後，逾期未繳納罰鍰，案件遂由縣府移送法務部行政執行署新竹分署行政執行。

    新竹分署接獲案件後立即啟動執行程序，對該教師名下銀行存款帳戶進行扣押，並於法定期間經過後，收取罰鍰款項，全案足額徵起，以達行政裁罰警惕行為人之目的。

    新竹分署表示，教育人員應以正當與專業的方式進行教學與管教，任何形式的身心不正行為都違反教育本質與法律規定。對於拒不履行繳納義務者，將依法積極執行，絕不寬貸。

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