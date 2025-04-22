為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台大醫院鷹架倒塌釀1死 為印尼逃逸移工

    台大醫院鷹架掉落，砸到路過轎車。（記者劉慶侯翻攝）

    台大醫院鷹架掉落，砸到路過轎車。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/22 09:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台大醫院整建工程昨日發生鷹架倒塌事件，1名移工也就此失聯。警消連夜在建材廢墟中展開搜索救援，今日凌晨終於尋獲這名蘇姓印尼籍移工，對方已傷重死亡。由於蘇男是逃逸移工身份，全案現由警方處理調查中。

    台大醫院是進行東址院區整修興建工程，昨日上午8時左右，大樓上方的鷹架忽然塌陷掉落，不偏不倚恰好砸到行經的1輛轎車車頭及車尾，幸虧鷹架砸到轎車時，並沒有刺穿轎車的擋風玻璃，駕駛並沒有受傷。

    北市警中正一分局在接獲報案，趕往現場封鎖道路，避免其他車輛被波及，同時也註記相關資料，當時並未發現有人受傷，於是經交由台大院方處理以外，也通報市府相關單位到場。

    不料在當日下午，施工人員傳出有名移工在鷹架倒塌後失聯，可能被壓在鷹架堆中。消防員與警方先從周邊搜索、訪查，但仍沒有該名移工下落。由於廠商無法預估移除鷹架的時間，救災人員無法進入，警消一直無法確認有待救者。

    警方隨後針對營造商作調查和人員清查，發現失聯的為印尼籍蘇姓移工，對方是111年來台，隨後逃逸失聯，結果在案發現場。

    警消同步在事故現場清理鷹架找尋，在今日凌晨2時57分於3樓鷹架堆中尋獲時，蘇男已明顯死亡，目前遺體移往市立殯儀館，現場員警已通知發現人及工地負責人製作筆錄，辦理後續相驗事宜。

    警方在廢墟中尋獲失聯移工屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    警方在廢墟中尋獲失聯移工屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    警方在廢墟中尋獲失聯移工屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    警方在廢墟中尋獲失聯移工屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播