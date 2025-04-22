台大醫院鷹架倒塌釀1死 為印尼逃逸移工

台大醫院鷹架掉落，砸到路過轎車。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/22 09:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台大醫院整建工程昨日發生鷹架倒塌事件，1名移工也就此失聯。警消連夜在建材廢墟中展開搜索救援，今日凌晨終於尋獲這名蘇姓印尼籍移工，對方已傷重死亡。由於蘇男是逃逸移工身份，全案現由警方處理調查中。

台大醫院是進行東址院區整修興建工程，昨日上午8時左右，大樓上方的鷹架忽然塌陷掉落，不偏不倚恰好砸到行經的1輛轎車車頭及車尾，幸虧鷹架砸到轎車時，並沒有刺穿轎車的擋風玻璃，駕駛並沒有受傷。

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北市警中正一分局在接獲報案，趕往現場封鎖道路，避免其他車輛被波及，同時也註記相關資料，當時並未發現有人受傷，於是經交由台大院方處理以外，也通報市府相關單位到場。

不料在當日下午，施工人員傳出有名移工在鷹架倒塌後失聯，可能被壓在鷹架堆中。消防員與警方先從周邊搜索、訪查，但仍沒有該名移工下落。由於廠商無法預估移除鷹架的時間，救災人員無法進入，警消一直無法確認有待救者。

警方隨後針對營造商作調查和人員清查，發現失聯的為印尼籍蘇姓移工，對方是111年來台，隨後逃逸失聯，結果在案發現場。

警消同步在事故現場清理鷹架找尋，在今日凌晨2時57分於3樓鷹架堆中尋獲時，蘇男已明顯死亡，目前遺體移往市立殯儀館，現場員警已通知發現人及工地負責人製作筆錄，辦理後續相驗事宜。

警方在廢墟中尋獲失聯移工屍體。（記者劉慶侯翻攝）

警方在廢墟中尋獲失聯移工屍體。（記者劉慶侯翻攝）

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