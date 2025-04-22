中市豐原警分局邀當舖業者喝茶 期建立當舖連絡網阻詐

豐原警分局邀轄內當舖業者召開「年度防詐茶會」，期共同攜手防範詐騙、降低被害。 （民眾提供）

2025/04/22 08:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市原警分局防範遭受詐騙被害人，因存款現金不足，自行或經由詐騙集團轉介前往當舖，典當手錶、戒指、金飾，甚至房地產等財物，當舖等再將典當款項交付予詐騙集團，詐團轉介後甚至再從中收取轉介費兩頭賺，特別邀請台中地方檢察署檢察官戴旻諺及台中市直轄市當舖同業公會理事長、轄內各家當舖業者召開「年度防詐茶會」，期共同攜手防範詐騙、降低被害。

豐原警分局長林大為首先向當舖業者解說近期高發詐騙方式、管道、手法及防範之道，由戴旻諺檢察官針對高發詐騙手法新聞真實案例，以及其所偵辦起訴之詐騙案件實例進行分析；當舖公會理事長則親身說明所其當鋪所遇阻詐案例。

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其中，豐原區一名年約50歲中年陳姓男子，因想增加被動收入而從網路找尋投資管道，卻遭受到傳統假投資詐騙，陳男見有獲利想再入金獲得更多的報酬，但身上現金不足只好將房屋土地做為不動產大額借款典當，理事長瞭解典當原因後，當場發覺陳男為遭受詐騙，拒絕接受其典當，陳男見吃閉門羹，只好再找尋求他家典當業者。

豐原警分局希望與業者建立「當舖聯絡網」，以架構「具體通報流程」即時阻詐：當舖業遇有高風險、異常典當的民眾，進行關懷提問時，旋即通報所屬各分局或各分駐（派出）所前往瞭解調查；同時建置「可疑通報」：遇有可疑轉介民眾典當的份子，涉嫌詐騙案件，登載資料，提供警方清查該名有無涉及參與詐騙情事。

豐原警分局長林大為表示，詐騙被害人往往這間當舖借不到，再前往下家當舖典當借款，抱著總會有一家成功的心態，卻因而被害、損失慘重，警方希望藉由這次召開「年度防詐茶會」建構當舖聯絡網，避免民眾遭受詐騙、查緝詐騙集團犯罪，有效「阻詐」、嚴厲「懲詐」，為市民打造安心無虞的生活環境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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