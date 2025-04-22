嬌嗔要人夫頂好頂滿，憋屈小三遭人妻求償百萬。（情境照）

2025/04/22 06:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓女子偷吃人夫，抱怨每週僅能見面1次且需到台中，感嘆「小三當得這麼憋屈」，不僅傳裸照挑逗，對話中更涉及共浴情節，傳送包括「蛇一樣」、「硬的，只是比較會轉」、「鑽」、「頂好頂滿」等語，新竹地院認為張女侵害配偶權，需賠償人妻20萬元。

103年結婚的李女說，張女明知先生陳男是有婦之夫，竟自112年7月至113年3月底，與陳男發生不正當男女關係，交往期間在旅館多次發生性行為，多次前往各地出遊，狀甚親密，並有接吻、擁抱、相視而笑等行為，憤而求償慰撫金100萬元。

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法官發現二人對話內容，互稱老公、老婆，互道早安及多次表達愛你、傳送愛心符號，張女接連向陳男傾訴其愛意之深，難以代替，情辭懇切，情感濃烈，情感投注已達深切依戀之程度，與普通朋友間之交往態樣有天壤之別。此間所表達之情意及互動頻率，顯然已超越一般朋友間之正常社交範疇，為不正當之男女往來。

再者，張女傳送僅穿著內衣，可見乳溝及部分胸部之上半身照片，又傳送未穿衣物、僅以手臂遮掩胸部乳頭處上半身照片給陳男，陳男稱張女在他身上打呼、表示不敢動、誤以為張女故意躺在他身上，雙方互以「喘息」調侃，並出現「我喘完就換你喘」、「下床腳會抖」等語。

此外張女訴稱每週僅能見面1次且需到台中，感嘆「小三當得這麼憋屈」，二人互以「我負責抱你親你」、「你負責吃吧」等語調戲；對話中更涉及共浴情節，傳送包括「蛇一樣」、「硬的，只是比較會轉」、「鑽」、「頂好頂滿」等語，用詞明顯具有性暗示意味。最後法官判張女需賠償20萬元。

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