忘關車庫門竟辱妻是畜生，她訴請休夫獲准。（情境照）

2025/04/22 06:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因妻子忘記關車庫門，就怒罵畜生的新竹張男，因妻子無法忍受他長期沉迷電腦與手機遊戲而不顧妻女，二人到戶政事務所辦完離婚登記後，張男又反悔提告當時證人有問題，法院判決婚姻關係仍存在，但妻子再提休夫之訴，這回新竹地院法官認定張男沒有挽回婚姻的實際行動，判准離婚。

109年結婚，育有一女的陳女說，先生張男婚後沉迷電腦與手機遊戲，疏於陪伴照料妻女，夫妻為此有諸多爭吵，坐完月子後長期分房。

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此外，張男人品、情緒控管能力亦不佳，諸如曾將垃圾堆放於鄰居門口並對鄰居嗆聲、因認超商店員未回應女兒招呼，逕自質問該店員服務態度、因不滿她第三次忘記關車庫門，怒罵「畜生聽不懂人話，在車上回頭看一下車庫門有沒有關，很難嗎？」等語。

經諸多非偶發事件積累，婚姻關係逐漸惡化至無法維持之程度，雙方於111年11月簽署離婚協議書，並同至戶政事務所辦理離婚登記。

事後二人無往來交集，縱有往來亦係為女兒的事溝通，且每次溝通必定爭吵。張男知悉她離婚後另結交男友，竟以當時簽署離婚協議書時2名證人未親自見聞為由，向新竹地院訴請確認婚姻關係存在，經判決確認婚姻關係存在確定。

陳女說，夫妻分居已逾2年，且分居前已生嫌隙，分居後互動不復從前，又屢生爭執，加上張男屢屢質疑她與異性友人往來，夫妻已失互信基礎，縱恢復婚姻關係，彼此亦心存芥蒂，早已無夫妻情愫存在，因此請求判准離婚。

法官認為，夫妻當時既均在離婚協議書上簽名，並同往戶政事務所辦理離婚登記事宜，足見均已有離婚之真意與合意。

且妻子坐完月子後即分房，並於辦完離婚登記後，即未曾再共同居住生活迄今，雙方感情疏離，關係淡漠，顯非正常夫妻相處之道，且妻子提起休夫訴訟，已明確表明無繼續維繫婚姻意願，雖然張男堅稱不同意離婚，然實際上並未見其有何積極修復婚姻裂痕之舉，僅消極將婚姻問題擱置拒絕處理，放任此有名無實之婚姻關係繼續存續，實難認被告有維繫婚姻之意願。最後判准離婚。

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