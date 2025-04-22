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    首頁　>　社會

    家寧母涉逃漏稅20萬交保限制出境出海 不發一語離開

    2025/04/22 02:30

    〔中央社〕YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧與3名家人疑涉逃漏稅遭列被告，新北檢昨天複訊後，諭令家寧母親以20萬元交保，限制出境、出海，家寧母親今天不發一語快步離開。

    YouTuber Andy老師日前指與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，他曾向家寧的母親要求查帳，始終未果，且不知「眾量級」商標2020年已由家寧母親以個人名義註冊。

    有網友質疑家寧與家人涉逃漏稅等財務問題，向國稅局檢舉；台灣新北地方檢察署接獲情資後分案調查。

    新北檢昨天表示，經指揮搜索群海娛樂、家寧住所等5處以保全證據，並約談家寧及家寧母親等9人。其中，被約談的5名證人被調查局請回，未移送新北地檢署。

    家寧父母、家寧與家寧妹妹昨天晚間7時10分許陸續移送新北檢複訊，家寧父母一度手拿塑膠袋遮擋臉部。

    檢察官複訊後，依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，諭令家寧以新台幣3萬元交保、家寧父親與妹妹各以5萬元交保、家寧媽媽以20萬元交保，其中家寧妹妹與媽媽限制出境、出海。

    家寧約於昨晚10時辦理交保離開，僅說：「謝謝大家，辛苦了。」上車離開前，雙手合十並數次鞠躬。

    家寧父母與家寧妹妹今天凌晨12時25分許辦保離開，3人走到一半時折返至廁所，停留約10分鐘後，家寧妹妹由律師陪同出現，家寧父母隨後快步離去，家寧父親用外套遮住臉部，家寧母親則壓低帽子，面對媒體提問有沒有話要說，3人均未回應，分乘2輛車離開。（編輯：洪(啟)原）1140422

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