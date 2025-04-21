碩士騙學弟載他回家 竟掏出床頭潤滑液硬上

新竹梁姓碩士騙學弟載他回家，竟掏出床頭潤滑液硬上。示意圖。（情境照）

2025/04/21 23:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹梁姓碩士垂涎學弟已久，在餐廳設局假裝酒醉，請學弟載他回家，竟趁機行強，拿出床邊櫃子的潤滑液及保險套，意圖坐在學弟身子硬上肛交，然因學弟扭動拒絕，梁男終究無法得逞。新竹地院依強制性交未遂罪判刑1年6月。

法官調查，梁男與阿明為學長學弟關係，110年3月12日凌晨零時許，在新竹市某餐廳使用MESSENGER通訊軟體傳訊息給阿明，以喝醉酒為由，請託阿明騎機車自該餐廳載他返回新竹市租屋處房間內。

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梁男竟基於強制性交犯意，於凌晨1時許，藉故以天氣熱為由，先脫掉自己褲子與衣服，剩穿著內褲，違反阿明意願，先擁抱並將阿明壓制到床上後，脫掉外褲，再從該租屋處床旁邊櫃子處，拿出潤滑液及保險套，意圖使用在阿明身上，並以坐在阿明身上之方式肛交。

阿明受到驚嚇，以扭動身體方式抵抗，梁男強制性交行為始未得逞。

法官審酌梁男思慮未周，為滿足個人私慾，率然以酒醉為由對前來幫助的學弟企圖強制性交，妨害他人性自主決定自由，所為極為不該，所幸經阿明抵抗拒絕後，被告即停止其侵害行為，考量被告犯後坦承犯行，態度尚佳，被害人亦表示有感受到被告誠意，願原諒被告，最後依強制性交未遂罪判刑1年6月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束。

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