身障關懷協會理事長陳品君涉侵占3千萬 士檢聲押禁見3人

中華民國身障關懷協會理事長陳品君等3人，涉嫌侵占民眾捐獻給協會的公益款項初估逾3000萬元，士林地檢署今指揮台北市調查處發動搜索，約談陳女等3名被告及1名證人到案，檢方晚間複訊後聲押禁見3人。（資料照）

2025/04/21 22:30

〔記者張文川／台北報導〕中華民國身障關懷協會理事長陳品君等3人，涉嫌自2022年起侵占民眾捐獻給協會的公益款項，資金挪用於購買私人房產，累積侵占、挪用金額初估逾3000萬元，士林地檢署今指揮台北市調查處發動搜索，約談陳女等3名被告及1名證人到案，檢方晚間複訊後聲押禁見3人。

士檢指出，陳女等3人涉犯公益侵占、洗錢、加重詐欺、偽造私文書等罪嫌疑重大，均有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，有羈押必要，向士林地院聲押禁見。

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檢調今搜索該協會設立於新北市板橋區的辦公處及陳女、常務理事蕭瑋葶、蕭女的蕭姓親屬等3名涉案被告的住家等4處，查扣帳冊、單據及電腦硬碟等資料，帶回4人調查，移送士檢複訊。

檢調調查，陳品君涉嫌利用理事長的職務之便，侵吞民眾捐贈的愛心款項，據為己有並挪作私用，包括購買不動產等私人資產，2022年開始犯案，3年期間不法侵占所得估計破3000萬元。

該協會創立於2011年，由衛福部主管，主打扶助身心障礙弱勢家庭的溫飽計畫，包括水果與鮮乳捐助計畫，也提供身心障礙的人士展現才華的舞台，社團宗旨是協助身障人士活出自信與尊嚴，不料如今卻爆出協會主事者涉中飽私囊的醜聞。

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