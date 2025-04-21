獨家》不滿2年前酒駕被抓 男子酒後持煤油瓶衝派出所被制伏

黃姓男子因不滿2年前酒駕被查獲，帶著煤油彈闖派出所，被警方制伏。（資料照）

2025/04/21 22:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕35歲黃姓男子疑因2年前酒駕被查獲，竟心生怨懟，昨（20日）晚酒後身著軍事用戰術背心，手持1瓶藥酒飲品的玻璃瓶及打火機，走進新竹縣山崎派出所內作勢並揚言要點燃，燒毀派出所；因玻璃瓶看似汽油彈或爆裂物，警員不敢大意，立刻拔槍制止後，趨前用防護型噴霧器噴灑其臉部，當場將黃男制伏，依公共危險現行犯逮捕送辦。

新湖警分局調查，20日晚間9點許，身穿軍事用戰術背心的黃姓男子騎機車到山崎派出所後，走進入警所內，突然手持一個玻璃瓶及打火機，作勢點燃，並大聲恐嚇出言要點燃玻璃瓶燒毀派出所等語，所內值班員警隨即拔出槍，喝令黃男不要輕舉妄動，並趁黃男不注意，趨前拿出防護型噴霧器噴灑黃男的臉部，黃男當場痛苦哀號，隨即將他制伏在地，並奪下玻璃瓶，瓶內裝有煤油50毫克。

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黃男被捕後精神狀況不佳，看起來有酒醉情形，且身上聞到酒味，警員隨即對黃男實施酒精濃度呼氣檢測，酒測值達每公升0.71毫克。

新湖警分局表示，黃男被捕後坦承，2年前被山崎所查獲酒駕，心生不滿，所以才想到該所報復。黃男除了手持1瓶藥酒飲品的玻璃瓶，背心上方也擺放2瓶，警方當場扣押玻璃瓶3瓶、打火機1支、戰術背心1件。經偵查隊到場採證，該玻璃瓶為煤油彈，非爆裂物。

警詢後，警方將黃男依涉嫌妨害公務、恐嚇、公共危險放火及酒後駕車部分，移送新竹地方檢察署偵辦。

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