車手拒捕撞傷新北2警 專案小組南下逮人送辦

警方循線到台南逮獲在逃王姓監控車手。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/21 22:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局偵辦投資詐騙案，趁蘇姓女子面交時逮捕王姓車手，緝捕監控車手時，駕車撞傷吳姓、詹姓警員，警方一路追到台北市萬華區，查獲犯案車輛，但歹徒丟棄毒品、十餘萬元贓款棄車逃逸。警方循線到台南逮獲在逃王姓監控車手，今依加重詐欺、妨害公務、洗錢防制法、毒品條例及組織條例送辦，續追幕後集團。

新北市議員周勝考兼任警友會海山辦事處主任及新北市警民協會理事長，他得知吳姓警員、詹姓員警緝捕車手受傷，與海山警友會副主任周韋翰立即趕往慰問，送給兩警2萬餘元慰問金，感謝他們為治安付出，由於吳姓警員腿部骨折，周勝考、周韋翰關心、提醒兩人好好休養。

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海山警方調查，新北市蘇姓女子今年1月中旬，透過臉書上一頁式廣告加入投資群組，接獲股票買賣相關訊息，起初因獲利沒起疑心，最近察覺有異，警覺遭詐騙，向海山分局文聖派出所報案。

警方追查之際，透過被害人與詐騙集團周旋，約定於4月19日到板橋區松柏街面交；25歲王姓車手下午1時許現身約定地點面交，警方現身，現場查扣贓款、手機及相關證件。

文聖所吳姓、詹姓警員在旁埋伏，發現監控車手躲一旁，上前表明身分逮人之際，遭車手拒捕，駕駛汽車衝撞員警致傷後逃逸，警方通報攔截圍捕，一小時內在台北市萬華區昆明街發現棄置涉案車輛，在車內查扣贓款、毒品等贓證物。

警方調閱監視器及過濾相關佐證，鎖定在逃逸王姓車手身分，報請新北地方檢察署指揮偵辦，聲請拘票獲准；專案小組20日晚間11時，到台南市拘提在逃的43歲王姓監控車手到案，查扣手機、贓款，除將王嫌送辦，續追上游集團。

海山警分局偵辦詐欺車手案，起出贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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