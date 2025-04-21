家寧妹晚間送新北檢複訊 白色香奈兒背包超亮眼

知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，張家寧的妹妹被移送至新北檢接受偵訊，手提白色香奈兒包非常亮眼。（記者田裕華攝）

2025/04/21 22:05

〔記者吳昇儒／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出經營權糾紛。隸屬於群海娛樂公司的「眾量級CROWD」頻道被告發違反稅捐稽徵法，新北地檢署今兵分五路搜索群海娛樂公司，並約談家寧、其雙親與妹妹（張家芸）等人。家寧妹抵達新北檢時，手拿白色香奈兒背包非常亮眼，眼尖網友發現，新品超過20萬元。

家寧妹（張家芸）頭戴棒球帽，身穿美國知名高爾夫球品牌PXG（Parsons Xtreme Golf）的POLO衫，手提香奈兒白色雙肩背包，進入新北檢接受檢察官複訊。

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眼尖的網友發現，家寧妹手提的背包新品要20多萬元，就算是二手品，也逼近20萬元的價格，而身上的POLO衫台灣官網上定價13000元，現在打對折也要6500元，價格不斐。不過頭上的棒球帽，就比較普通，若不是特殊品牌，數百元就可買到。

知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，張家寧的妹妹被移送至新北檢接受偵訊。（記者田裕華攝）

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