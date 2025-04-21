為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家寧妹晚間送新北檢複訊 白色香奈兒背包超亮眼

    知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，張家寧的妹妹被移送至新北檢接受偵訊，手提白色香奈兒包非常亮眼。（記者田裕華攝）

    知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，張家寧的妹妹被移送至新北檢接受偵訊，手提白色香奈兒包非常亮眼。（記者田裕華攝）

    2025/04/21 22:05

    〔記者吳昇儒／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出經營權糾紛。隸屬於群海娛樂公司的「眾量級CROWD」頻道被告發違反稅捐稽徵法，新北地檢署今兵分五路搜索群海娛樂公司，並約談家寧、其雙親與妹妹（張家芸）等人。家寧妹抵達新北檢時，手拿白色香奈兒背包非常亮眼，眼尖網友發現，新品超過20萬元。

    家寧妹（張家芸）頭戴棒球帽，身穿美國知名高爾夫球品牌PXG（Parsons Xtreme Golf）的POLO衫，手提香奈兒白色雙肩背包，進入新北檢接受檢察官複訊。

    眼尖的網友發現，家寧妹手提的背包新品要20多萬元，就算是二手品，也逼近20萬元的價格，而身上的POLO衫台灣官網上定價13000元，現在打對折也要6500元，價格不斐。不過頭上的棒球帽，就比較普通，若不是特殊品牌，數百元就可買到。

    知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，張家寧的妹妹被移送至新北檢接受偵訊。（記者田裕華攝）

    知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，張家寧的妹妹被移送至新北檢接受偵訊。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播