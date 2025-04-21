謊稱卡到陰畫符咒驅邪 神壇前性侵2國中女

謝男謊稱2國中女生卡到陰，涉嫌假藉畫符咒驅邪並指侵，被高雄高分院判刑。（情境照）

2025/04/21 21:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事校園園藝工作謝姓男子，謊稱就讀國中的2名乾女兒卡到陰，神壇前假藉畫符咒驅邪，涉嫌趁機指侵得逞，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，併處有期徒刑4年10月。

判決書指出，2022年下半年至2023年間，被告謝男在高雄市某國中從事從事園藝工作，因而認識學生A女及B女，並收2人為乾女兒。

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2023年3月31日上午，謝男帶2女到住處後，先要求B女在2樓神壇等候，並以A女卡到陰，需在背部畫符咒驅邪化解為由，獨自帶往2樓房間內，要求她趴在床上，撫摸背部、臀部後，再要求翻身仰躺，謊稱驅邪作法而涉嫌指侵。

隔天上午，謝男又以B女卡到陰，需畫符咒驅邪化解為由，帶她至2樓房間，涉嫌如法炮製性侵。

謝男辯稱，只有帶2女到住處1次，因為對方說卡到陰，才在神壇前面幫她們畫符等語，否認犯行。

一、二審調查，2女曾私下談論遭謝男假藉卡到陰性侵詳細過程外，更造成A女會作噩夢、B女覺得很想死、很丟臉的心理傷害，依成年人故意對少年犯強制性交罪共2罪，各處有期徒刑3年8月，併執行刑4年10月，仍可上訴。

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