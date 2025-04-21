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    台中醉男開保時捷連撞2車 肇事逃逸遭活逮

    台中阮姓男子，今天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車，撞壞兩輛民眾停在家門前的汽車車頭。（記者陳建志翻攝）

    台中阮姓男子，今天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車，撞壞兩輛民眾停在家門前的汽車車頭。（記者陳建志翻攝）

    2025/04/21 20:50

    〔記者陳建志／台中報導〕台中阮姓男子（47歲）今天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車行經大里區大衛路，疑因酒後精神狀況不佳，先撞上民眾停在家門前兩輛車的車頭後，又撞上路邊電線桿，阮男肇事後心虛，竟棄車離開，被撞民眾發現後報警並一路尾隨，警方隨後在路邊將他查獲，酒測值高達1.13mg/l，訊後依公共危險、肇事逃逸移送法辦。

    這名阮姓男子（47歲），今天凌晨3點21分左右，駕駛保時捷休旅車行經大里大衛路時，卻失控偏向路邊，先撞上兩輛停在民眾門前的汽車車頭，接著又往前撞上電線桿才停車，不但將無辜民眾車頭撞壞，自己的車頭也嚴重毀損。

    阮男肇事後，疑因知道酒駕肇事「代誌大條」，竟將車子留在現場徒步離開，被撞的民眾聽到巨響出門查看，發現阮男竟肇事逃逸，除大聲喝斥並一路尾隨，警方獲報隨後趕到，在不遠處的路邊將阮男查獲，經酒測酒測值高達1.13mg/l，將他帶回警局偵辦。

    阮男酒駕肇事，訊後依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，另肇事後離開現場，警方將依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定依法舉發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中阮姓男子，今天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車，先撞上兩輛民眾停在家門前的汽車，又撞上路旁電線桿。（記者陳建志翻攝）

    台中阮姓男子，今天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車，先撞上兩輛民眾停在家門前的汽車，又撞上路旁電線桿。（記者陳建志翻攝）

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