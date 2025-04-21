貨車後車斗載信眾與3尊大神尪開上國5 國道警也直呼超扯

國5頭城交流道北向入口匝道，傳出後車斗搭載1名信眾與3尊大神尪的貨車闖入，連警方也直呼太扯。（圖由警方提供）

2025/04/21 20:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國道5號雪隧南口不遠處的頭城交流道北向入口匝道，傳出一輛參加頭城媽祖文化季的貨車，後車斗載有一名信眾與3尊大神尪，大剌剌開上國5，被網友嘲諷「神可通行無止（阻）」，警方發現後緊急攔停，直呼「第一次看到，超扯」。

一名駕駛人昨天沿著國5開車北上，在頭城交流道目擊一輛載有大神尪與信眾的貨車開上國道，在高速行駛的國道上，看起來險象環生，畫面PO上網後引發熱議。

請繼續往下閱讀...

國道警察第9大隊今天（21日）指出，事發時間在昨天上午11點35分，國9隊巡邏車執勤途中，在國5頭城交流道北向入口匝道，發現一輛小貨車後車斗違規載人，透過廣播直呼「靠邊」、「這裡是國道，不能這樣載」、「第一次看到，超扯」，緊急攔停於避車彎，再引導駛離。

據了解，事發當時共有3輛貨車、1輛轎車同行，沿著國5側車道北上，原本要到頭城鎮參加媽祖文化季，疑似不熟悉路況，從宜4匝道誤闖國5，擔任前導車的貨車後車斗載有大神尪與信眾，已違反道路交通管理處罰條例規定，警方製單舉發，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，至於同行的其他3輛車並未違規。

後車斗搭載信眾與大神尪誤闖國5的貨車司機，面臨3000元以上1萬8000元以下罰鍰。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法