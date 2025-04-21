劈腿人夫被抓包 小三稱竟遭人妻兒子嗆「啪啪女兒相抵」

台南地院仍認定方女與林男曾約會破壞元配的婚姻與家庭，判方女要賠元配15萬元慰撫金。（示意圖，與本案內容無關，資料照）

2025/04/21 20:19

〔記者王俊忠／台南報導〕1名人妻控訴方姓女子與其林姓丈夫曾劈腿、發生性關係。方女辯稱人妻脅迫她要承認，否則會報復，不得已才承認，甚至人妻兒子嗆「要與方女的女兒發生性行為來相抵」。台南地院查指方女不否認曾與林男約會3次、並多次傳訊求人妻諒解，認定方女與林男有婚外情不正常交往，判方女要賠15萬元給人妻。

人妻主張，她與林姓丈夫在1986年結婚、育有孩子，方女從2023年間開始跟她丈夫交往，方女與丈夫曾於2024年1月、3月約到台中汽車旅館投宿、發生性關係；同年3月底，方、林再到台南1家飯店投宿及「嘿咻」。

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人妻說，得知丈夫與方女有婚外情後，因丈夫已承認，她用丈夫的話與方女對質，方女才承認侵害她的配偶權，之後，方女多次傳大量垃圾訊息與情緒勒索訊息給她、甚至以死要脅要求她原諒。因為方女破壞其婚姻家庭，害她有憂鬱症與睡眠障礙，要向方求償300萬元精神慰撫金。

方女則說，是高中同學聚會後與林男互動漸多，曾於2024年1至3月與林男見面3次，但沒上旅館、也沒發生性關係，是因為林男妻子與她通話時一直逼她承認，威脅要騷擾其工作與家人、並會散播謠言，她不得已才承認與林男發生性關係；林妻的子女還在通話中不斷羞辱她、其子甚至恐嚇要與女兒「做愛」來相抵上一代的不倫婚外情，林妻求償沒有理由。

台南地院法官調查指，雖然方女否認侵害人妻的配偶權，但方女不否認曾在2024年1至3月與林男見面3次，從人妻與方女不爭執的電話通話與line對話，方女承認與林男到台中約會3次、也用line訊息多次向人妻表達歉意，希望取得諒解。顯認方女與林男有不正常的親密交往關係，破壞人妻與丈夫的婚姻與家庭，讓人妻精神受到相當的痛苦，根據雙方財力、社會地位等條件，判方女賠償人妻15萬元已足，此案還可上訴。

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