台中男公園突倒地「沒心跳」 警消CPR與死神搶命成功

傅男散步途中突倒地。（民眾提供）

2025/04/21 19:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市文心森林公園前天晚間驚傳一場驚心動魄的搶救行動！60歲傅姓男飯後與友人散步時，竟在準備返家時毫無預警地倒在公園步道上，當場失去呼吸心跳，同行友人當場嚇傻，急忙向路人求助，現場氣氛瞬間緊張到最高點，所幸警消迅速趕抵，合力進行心肺復甦術（CPR）10分鐘，搶回一命。

事發於當晚8時許，傅男與友人飯後相約散步，兩人沿著文心森林公園悠閒走著，卻沒想到在準備返家之際，傅男突然眼前一黑，毫無預兆地倒地失去意識，同行友人嚇得驚聲尖叫、慌張向路人求救，第四分局大墩派出所獲報，立即派遣員警楊程翔、葉柏逸與實務訓練生陳裕慧趕赴現場協助。

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同時間救護人員也迅速到場，初步檢查後，發現傅男已無呼吸、無心跳，情況萬分緊急，警消隨即展開搶救，啟動心肺復甦術（CPR），全程不間斷接力壓胸，現場宛如醫療急救現場般緊繃，經過將近10分鐘高強度急救，傅男心跳終於恢復，成功從鬼門關前被拉回，而傅男送抵醫院時已恢復生命跡象，後續仍需進一步治療與觀察。

傅男友人心有餘悸表示，事發前兩人還有說有笑，未察覺任何異狀，沒想到下一秒竟差點陰陽兩隔，直言是「人生第一次這麼接近死神」，驚恐難以言喻，所幸警消迅速應變，不放棄任何一絲希望，才讓傅男得以重獲新生，家屬與友人皆感激不已。

第四分局長陳祥麟提醒民眾，平日應留意身體健康狀況，尤其年長者更應定期健檢並避免劇烈運動；如有慢性疾病史者，運動前應與醫師諮詢，避免突發狀況發生，此外，若遇緊急情況，請立即撥打110或119，爭取寶貴救援時機。

警消合力CPR 10分鐘搶命。（民眾提供）

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