東山鴨頭攤商被留言難吃 仗義哥群組回罵「真的有病」判決出爐

東山鴨頭的攤商被發文嫌「東西貴又難吃」，店家友人在留言底下回罵「真的有病」被告上法院。示意圖（資料照）

2025/04/21 20:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鄭姓男子上臉書社群留言，指名高市一家賣東山鴨頭的攤商「東西貴又難吃」，店家友人鄭男不滿其針對性的批評，在留言底下回罵「真的有病」，被告上法院，法官認定構成侮辱性之言詞，足以貶損原告之人格及社會評價，判決公然侮辱罪確定，同時還要賠償1萬5千元，可上訴。

判決指出，原告前年11月30日在臉書「我是台南（灣裡人）」社團中留言，「XX東山鴨頭店內東西貴又難吃」，店家的友人鄭男忍不住激動，指定原告而留言回覆「神X病」、「真的有病呢」等侮辱性之言詞。

請繼續往下閱讀...

橋頭地院刑事庭判決鄭男犯公然侮辱罪，並處罰金3000元確定，原告還進一步提告民事求償精神撫慰金20萬元等。

被告無辜辯稱，當初只是那家東山鴨頭店是朋友開的，才幫朋友抱不平，沒想到惹出麻煩，希望法院不要讓他賠太多。

岡山簡易庭認定被告已構成侮辱性之言詞，足以貶損原告之人格及社會評價，斟酌兩造身分、地位及經濟狀況，認精神賠償金額以1萬5千元為適。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法