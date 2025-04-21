金門金城分局卸、新任分局長都升官 警局長黃壬聰：警紀是警察命脈

金門縣警察局局長黃壬聰（右二）主持金城分局卸、新任分局長交接典禮，由金城分局副分局長黃萬祿（左一）代表將印信交給新任分局長朱政憲（右一）。（記者吳正庭攝）

2025/04/21 19:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天舉行卸、新任分局長交接典禮，副縣長李文良勉勵新任分局長朱政憲發揮刑事專才及豐富的實務經驗，維護金門治安、交通及為民服務工作，並期許所有同仁「莫忘初衷」，把成績做出來。

縣警局局長黃壬聰說，「打詐」、「肅毒」為當前治安重點，其中「打詐」更是重中之重。他強調，優良警紀是所有警察的命脈，再好的績效也經不起一件違法警紀案件的發生。

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黃壬聰說，中央警察大學刑事警察學系71期畢業前金城分局長陳盈元，此行調往花蓮縣警察局的吉安分局是二等分局，是「升官」過去的；陳在任內破獲好幾件詐欺集團、職業賭場、毒品運輸案，相信以陳過的歷練和任事態度，一定能勝任未來的挑戰。

黃壬聰說，朱政憲是中央警察大學刑事警察學系67期畢業，由台中市政府警察局東勢分局偵查隊長升任，逢甲大學公共政策研究所碩士，內、外勤資歷完整，由基層警員至各級幹部，一步一腳印，深獲長官及各界肯定。

黃壬聰說，朱政憲曾查獲多起詐欺車手、毒品案，破獲大麻栽種場並起獲大麻近200株，並溯源斬斷中部大藥頭、查獲毒咖啡包500包，展現優異的領導統御及刑案偵辦能力。

李文良說，「幸福金門」是縣長陳福海從政的願景，要建立金門友善、安全及幸福的形象，有賴警察同仁的努力。他說，《禮記》禮運大同篇的理想境界是縣府團隊共同努力的信念和目標，期勉警察同仁「莫忘初衷」，帶著從事警職的初衷放手去做，把成績做出來，回應縣民的需求和期待。

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金門縣警察局新任金城分局長朱政憲（右）由二線三星升至三線四星，由縣警察局局長黃壬聰（左）授階。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金城分局卸、新任分局長交接，副縣長李文良（左二）勉勵新任分局長朱政憲（前排右）發揮刑事專才及豐富的實務經驗，維護金門治安、交通及為民服務工作。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局前金城分局長陳盈元（中）積極任事獲肯定，此行「升官」調往花蓮縣警察局吉安分局。（記者吳正庭攝）

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