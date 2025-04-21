「全台最富里」暗藏春色 竹市警搜社區大樓掃黃

全台最富里暗藏春色，竹市警搜索社區大樓掃黃淨化治安。（警方提供）

2025/04/21 19:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕身為全台最富有的里，新竹市關新里已連五年蟬聯冠軍，卻有民眾發現竹科新貴集中的高級住宅區竟暗藏春色，一棟社區大樓常有陌生男子出入，疑似買春；竹市警二分局調查發現一間岩盤浴美容店利用員工宿舍名義，讓店內小姐與男客從事性交易，日前持搜索票前往查緝，當場查獲該店小姐為男客做「全套」性服務，立刻將包含林姓負責人在內共6人帶回偵辦。

竹科新貴集散地的新竹市東區關新里，所得總額平均達461.1萬元，是全國最富有的里。有民眾在臉書社群平台貼文反映，竹市東區關新二街一處社區大樓，經常有陌生男子出入七樓，疑似尋芳客買春，對大樓住戶造成隱憂，恐有影響住戶及孩童進出大樓安全顧慮，警二分局執行網路巡邏獲悉上情，遂派員明查暗訪積極查證。

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警方發現該店疑似有尋芳客出入的大樓對面，有家岩盤浴美容店，利用該大樓租用套房，對外宣稱作為員工宿舍，實為店內小姐與男客從事性交易場所，林姓負責人則意圖營利容留、媒介性交易，涉嫌重大。

經警方蒐證，日前向法院聲請搜索票，由第二分局關東橋派出所、第一組員警前往查緝，當場在該岩盤浴店家員工宿舍，查獲該店小姐以3200元為男客做「全套」性服務，現場除查扣手機、平板電腦、員工名冊及不法所得3500元等證物，也將6人帶回偵辦。

林姓負責人坦承犯行，警詢後依妨害風化罪嫌將林姓負責人移送法辦，其中女服務生3人、男客1人依社維法妨害風俗裁處、一名印尼籍女性逾期失聯移工，則送移民署專勤隊收容。

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