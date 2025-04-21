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    驚險！國1嘉義交流道車輛失控翻覆起火 2女驚嚇幸傷勢無礙

    女駕駛開車下嘉義交流道時，車子突失控撞車翻覆，還起火熊熊燃燒，十分驚險。（嘉義市消防局提供）

    女駕駛開車下嘉義交流道時，車子突失控撞車翻覆，還起火熊熊燃燒，十分驚險。（嘉義市消防局提供）

    2025/04/21 18:11

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名38歲女駕駛昨上午載31歲女性友人，開車往國道一號南下嘉義交流道出口行駛，車子突然失控衝撞護欄翻覆，車子隨後起火冒煙，驚險之際，2女自行脫困，救護人員到場檢查，2人無明顯外傷，婉拒送醫治療，肇事原因待警方調查釐清。

    嘉義市消防局今天表示，20日上午8點21分獲報，國道1號南下嘉義交流道出口發生車禍事故，派遣德安消防分隊救護車前往救護。

    市消防局表示，人員抵達後逆向步行到現場查看，發現38歲女駕駛與31歲女乘客都已經自行脫困。

    女駕駛透露，當時開車下交流道，車子突然失控撞擊護欄，車子隨即翻覆在路中間。

    救護人員檢傷，2人雖驚魂未定，不過沒有明顯外傷，神經學檢查正常，2人並表示傷勢無大礙，拒絕送醫治療。

    救護人員到場時，翻覆的車輛開始起火冒煙，最後引發熊熊火勢，經通知市消防局加派消防車到場，消防人員出水線將火勢撲滅，車子已被燒得全毀。

    女駕駛開車行經國道1號嘉義交流道出口轉彎處，車子突失控撞護欄後翻覆。（嘉義市消防局提供）

    女駕駛開車行經國道1號嘉義交流道出口轉彎處，車子突失控撞護欄後翻覆。（嘉義市消防局提供）

    車子翻覆後開始冒煙起火，消防員及時趕抵出水線撲滅火勢。（嘉義市消防局提供）

    車子翻覆後開始冒煙起火，消防員及時趕抵出水線撲滅火勢。（嘉義市消防局提供）

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