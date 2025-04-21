急匯300餘萬元要助友買房？ 行員一查警示帳戶急報警阻詐

警方趕抵現場，及時攔阻鄭男匯款，保住他的血汗錢。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/21 17:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名63歲鄭姓男子今日接獲友人訊息，對方宣稱要購屋投資尚欠333萬元，邀請鄭男一起投資獲利。鄭男評估後認為，近期房市波動較大，有機會獲利，上午10時許，就前往銀行準備匯款。過程中，行員發現要匯入的帳戶被列為警示帳戶，趕緊通知警方到場。員警當場請鄭男再聯繫對方，發現已經無人回應，方知上當，保住血汗錢。

基隆市警察局第一分局延平街派出所接獲富邦銀行基隆分行的行員通知後，立刻派員前往現場。鄭男起先跟警員表示，因朋友臨時說要買房，才會匯出300多萬元給他。

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員警李建佑、葉品毅擔心他遇上詐騙集團，還細心詢問是否與對方熟識？鄭男則稱雙方熟識多年，且都有透過LINE傳訊息及通電話。

行員則向警方表示，鄭男要匯入的帳戶，目前已被列為警示帳戶，就算對方所言不虛，匯進去也是無法領出。員警便請鄭男聯繫對方，未料手機號碼已成空號，LINE也無人回應，鄭男方知上當受騙，才說是要跟朋友一起投資房產，還好沒有匯出，頻頻向警方與行員道謝，保住他的血汗錢。

延平街派出所長徐紹文表示，現今網路詐騙手法層出不窮，民眾如遇有疑似詐騙情事請撥打165反詐騙專線、110報案專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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