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    超扯！iRent國道行駛正、副駕駛探出「身體吹風」嚇壞後方車輛

    網友驚見，國道上有正、副駕駛竟伸出「半身、腳」，讓後方車輛看得驚心膽跳。（擷取自threads）

    網友驚見，國道上有正、副駕駛竟伸出「半身、腳」，讓後方車輛看得驚心膽跳。（擷取自threads）

    2025/04/21 18:41

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友昨（19日）指出，在行經國道1號湖口路段時，竟遇見前車駕駛把左腳伸出窗外，更扯的是副駕駛竟直把身體探出車窗外，甚至還跟同車的人在嬉鬧，也讓後方原PO當場嚇壞。影片曝光後，引起大批網友熱議。

    網友在社群平台Threads上分享影片，昨日下午5點時，行駛在國道1號湖口路段，前方的iRent駕駛竟突然把左腳伸出車窗，讓原PO嚇得立刻拿出手機錄影，沒想到一名戴著眼鏡的黑衣男子，竟從副駕駛的位置伸出半個身體，臉上還掛著燦爛的笑容，疑似在跟車裡的友人嬉鬧，完全沒有意識到行車安全問題。

    影片曝光後，立刻引起網友熱議，「影片可以丟去給iRent官方讓他停權」、「是沒坐過車的狗狗嗎？好興奮的樣子，身體跟腳都要探出去」、「這個站在板橋合宜住宅旁，我偶爾也會租到這台車辦公用，難怪車況越來越差！」、「影片用app增加時間標記，上傳高公局檢舉」。

    根據交通管理處罰條例第43條及第30條，汽車駕駛人以其他危險方式駕車，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，汽車駕駛人載運乘客不穩妥，也可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

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