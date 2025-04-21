竹北虐童健身教練潛逃引批評聲浪 新竹檢、院都發聲了

虐童健身教練葉展皓出境潛逃引發外界批評聲浪。（擷取自ＩＧ）

2025/04/21 18:06

首次上稿17:31

更新時間18:06（新增新竹地院回應）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北健身房負責人兼教練葉展皓，因涉凌虐小姊弟被收押，但2月移審後法官未裁定續押，諭知300萬元交保，限制住居並每日到派出所報到，但3月28日葉展浩失聯潛逃出境，引發議論，除質疑法官當時為何未限制出境，也不解檢方未對未延押提抗告。新竹地檢署今（21）日下午4點多發布聲明表示，因尚未收受本件裁定，致該署無從依刑事訴訟法相關規定提起抗告。

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對於檢方的說法，新竹地院於下午近6點也發布聲明，澄清說明表示，該院法官於2月5日為移審訊問後，由法官當庭諭知2名葉姓被告分別以300萬元、100萬元交保、均限制住居及定期向派出所報到的處分，並記明於筆錄，此諭知羈押替代處分已對外「宣示」而生效。而依刑事訴訟法第406條但書規定「裁定經宣示者，宣示後送達前之抗告，亦有效力」。

新竹地院指出，雖該院未另行將筆錄送達檢察官，惟作成上開處分後，當日即有媒體進行報導，該院也在3月19日，就100萬元交保的葉姓被告進行準備程序，檢察官至遲於準備程序前當已藉由閱覽卷證資料知悉該院對於2名葉姓被告所為上開羈押替代處分，檢察官如有不服，自得依法提起準抗告，尚無「因未將相關裁定送達，致檢察官無從行使抗告等合法救濟」之情事。

新竹地檢署表示，有關該署起訴被告葉展皓涉嫌虐童案，針對該被告移審及逃亡情形，偵查組檢察官在今年2月5日偵查終結並將葉姓被告移審新竹地方法院，但當日法院未通知檢察官到庭，也未要求檢察官表達意見，即逕行裁定葉姓被告以300萬元交保並附加限制住居及每日上午10時、下午18時至竹北派出所報到。

檢方指出，新竹地院3月19日通知該署公訴組檢察官辦理準備程序，但當日所進行者為另二名被告的程序；至本案葉姓被告部分，法院3月28日始首次召開準備程序，惟被告未到庭，方知悉其業已逃亡事實，經檢察官當庭向法院表示，應對被告依法拘提、通緝。

檢方強調，該署就本案始終維持一貫立場，自偵查階段即明確主張應對葉姓被告聲請羈押並禁止接見通信，但法院於移審當日逕行裁定釋放被告，既未通知本署檢察官到庭表達意見，也未將相關裁定送達，致本署無從行使抗告等合法救濟，實感遺憾。

該署對於嚴重侵害兒童身心之案件，向來秉持從嚴從速、依法究責的原則，後續將持續關注本案審理進程，並督促法院落實羈押程序及審理流程，依法嚴正究辦，追訴到底，給予被告應受的法律懲罰，捍衛兒童權益，維護社會大眾對司法的信賴。

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新竹地檢署今（21）日下午4點多發布聲明表示，因尚未收受葉姓教練案件裁定，致該署無從依刑事訴訟法相關規定提起抗告。 （記者廖雪茹攝）

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