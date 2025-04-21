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    法鬥「起飛」笑臉萌翻全所員警！ 走失毛孩平安回到主人懷抱

    法鬥阿璋「起飛」笑臉萌翻全所員警！走失毛孩平安回到女主懷抱。（警方提供）

    法鬥阿璋「起飛」笑臉萌翻全所員警！走失毛孩平安回到女主懷抱。（警方提供）

    2025/04/21 17:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄日前在中央公園尋獲一隻迷途法鬥，路人將牠送派出所協尋，這隻法鬥相當親人，當警察幫牠拍照時，竟露出「起飛」的笑臉，萌翻一票警察，法鬥經掃描晶片確認主人，飼主接到員警電話趕至派出所，感謝幫她們找回走失的法鬥「阿璋」。

    法國鬥牛犬「阿璋」日前陪蔡姓女飼主到中央公園散步，因太過興奮走丟，一轉眼就不見牠的蹤影，蔡小姐和男友慌張地在公園內四處找尋，始終不見「阿璋」身影，她十分擔心牠的安危，直到接到警方來電這才鬆一口氣。

    「阿璋」走失後流浪公園，施姓女子發現牠獨自徘徊許久，身邊卻不見飼主身影，推想毛孩應該和主人走失了，因本中也有飼養寵物，可以體會飼主此刻憂慮的心情，立即將法鬥送交派出所。

    劉姓員警接過毛孩後，先將牠安置在所內，提供水給牠解渴，輕輕梳著牠的毛安撫狗狗情緒，法鬥很享受地露出「起飛」的臉與耳朵，活潑好動模樣十分討喜，劉員透過晶片上的飼主資訊，成功聯繫蔡姓女飼主前來抱回，蔡小姐感謝熱心民眾及員警熱心協助，讓阿璋能重回她的懷抱。

    法鬥「起飛」笑臉萌翻全所員警！走失毛孩平安回到女主懷抱，女主和男友頻向員警點頭感謝。（警方提供）

    法鬥「起飛」笑臉萌翻全所員警！走失毛孩平安回到女主懷抱，女主和男友頻向員警點頭感謝。（警方提供）

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