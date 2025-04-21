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    桃園女駕車撞倒騎士狂問候祖宗18代 酒測值高達0.97

    單婦酒駕肇事反責怪騎士，甚至出手拍打騎士安全帽。（截取自臉書爆料公社）

    單婦酒駕肇事反責怪騎士，甚至出手拍打騎士安全帽。（截取自臉書爆料公社）

    2025/04/21 16:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕20日晚上9點多，57歲單姓婦人駕車行經桃園市桃園區慈文路，撞倒正在停等紅燈的康姓機車騎士，豈料，單婦先發制人不斷責怪騎士，甚至辱罵「三字經」、出手拍打騎士，警方獲報到場處理，單婦酒測值高達0.97mg/l，受傷騎士、目擊者批，酒駕肇事還這麼大聲，「還被問候祖宗18代」。

    單婦酒駕撞倒停等紅燈的騎士，騎士受傷坐在馬路上，還得安撫受到驚嚇的狗狗，過程中，單婦不斷指責是騎士的錯，甚至辱罵「三字經」、出手拍打騎士，騎士無辜說，「到底怎開的？竟然還說是我的錯，我只是在那邊等紅綠燈，對方撞倒我，渾身酒氣下車一直問候我祖宗。」目擊者也幫騎士說話，批單婦酒駕肇事還辱罵騎士的行為很不該。

    桃園警分局小檜溪派出所員警獲報趕抵，騎士手腳都有擦傷，員警立即協助就醫，同時對單女進行酒測，她酒測值高達0.97mg/l，已觸犯公共危險罪，員警立即依法將她逮捕並移請偵辦，據悉，單婦在派出所因酒醉情緒激動，仍不斷出言辱罵，她辯稱，只有喝3瓶啤酒而已。

    警方強調酒駕零容忍，呼籲民眾食用含酒精飲料或餐點，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人生命安全，將持續加強取締酒駕等重大交通違規，以維護民眾安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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