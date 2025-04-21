冒名「黃仁勳」！黑幫放長線釣大魚 送萬元燕窩詐6000萬

警方查扣保時捷凱燕休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/21 16:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹風飛砂幫與竹聯幫明仁會合作共組詐騙集團，假冒輝達執行長黃仁勳、財經專家黃清照等人名義，誘騙民眾註冊假投資網站，再派出車手以匯款或面交方式收錢，甚至還會寄送高檔燕窩取信被害人，初查被騙走約6000萬元，刑事警察局發動多次拘搜行動，逮主嫌邱男、曾男等18名共犯，邱男等7人訊後經法院裁定羈押。

警方調查，詐騙集團以黃仁勳等人名義，先以「投資賺錢」為由引誘被害人加入LINE好友，並誆稱保證獲利、穩賺不賠及分享飆股投資標的，進而要求被害人至假投資網站「蓮豐投資股份有限公司」申請帳號，再將款項匯入指定的人頭帳戶、或以面交方式交付該公司之假冒員工。去年間造成多名民眾受害。

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警方查出，邱男等人為放長線釣大魚，收到第一次款項後，還會寄出市價近萬元的高檔燕窩、以取信被害人，讓他們認為真的自己是尊榮的VIP會員；其中新竹市一名退休婦人被騙走2200萬元為最多。

刑事局偵七大隊分析被害人報案資料，發現該假投資詐團由新竹風飛砂幫與明仁會幫派共同出資籌組，為圖逃避刑責，吸收未成年少年當車手，警方自今年1月起，發動數波搜索拘提行動，查獲邱嫌等18名到案，查扣保時捷汽車1部、現金10萬元、手機等證物；詢後依加重詐欺、洗錢等罪移請桃園地檢偵辦，主嫌邱男等7人經法院裁定羈押。

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警方逮人時，其中曾嫌還躲在冷氣室外機夾縫處。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局七大三偵查員胡淙惟說明案情。（記者姚岳宏翻攝）

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