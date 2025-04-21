吉隆坡一日來回 帶含禁藥「他達拉非」糖果回台判刑4月

在市場賣焦餅的中年女子，由不明男子「小王哥」出來回機票，幫到馬來西亞帶含禁藥糖果，單日來回，幾乎大部分時間都在飛機上，返回桃園機場就被海關查出。此為搭機飛行示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/21 16:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣賣焦餅張姓女子，受「小王哥」之託搭飛機到馬來西亞，帶回含有「他達拉非」禁藥成份的糖果，總計28公斤多，她一半隨身攜帶上機，另半隨行李託運，回到桃機場即被海關查出，她辯稱「圖免費機票才幫帶糖果」，南投地院法官認為張女所稱悖離社會常情，以共同輸入禁藥罪名判刑4月。

判決書指出，46歲張姓女子在市場賣焦餅，去年5月受「小王哥」之託，到馬來西亞幫忙帶含有6種含禁藥「他達拉非」（Tadalafi）成份的糖果，總計28.44公斤。張女一日來回，早上搭機到馬來西亞，下午即在吉隆坡機場，與「小王哥」的友人碰面，由他交付該批糖果，而她拿到糖果後，一半放隨身行李帶上飛機，一半放託運行李。

請繼續往下閱讀...

當晚近11時回到桃園機場，海關即在她的行李查獲含禁藥「他達拉非」成份的糖果，並將她移送法辦。張女在南投地院審理該案時表示，她沒有去過馬來西亞，因貪圖有人幫忙出來回機票，因此才答應幫忙帶糖果回國，當天到吉隆坡機場後，只去逛了免稅店，後來就與受託人見面，帶著交付的糖果上飛機，但她不知這批糖果含有禁藥。

南投地院法官認為，張女教育程度是高職畢業，也有做生意多年社會經驗，在不甚了解「小王哥」背景的情況下，不用多加詢問、甘冒風險，只為圖免費來回機票，就願專程幫人帶東西回國，與一般社會常情悖離。因此以共同輸入禁藥罪名，判處有期徒刑4個月。全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法