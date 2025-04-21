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    首頁　>　社會

    台大醫院施工鷹架倒塌 北市勞檢處：堆太多物料超過荷重限制

    北市勞檢處公布調查結果，查獲因拆下的施工架物料堆放於鄰側施工架上，研判堆放太多物料並超過施工架荷重限制，造成施工架被壓垮。 （記者王冠仁翻攝）

    北市勞檢處公布調查結果，查獲因拆下的施工架物料堆放於鄰側施工架上，研判堆放太多物料並超過施工架荷重限制，造成施工架被壓垮。 （記者王冠仁翻攝）

    2025/04/21 15:47

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市中正區中山南路上的台大醫院外牆，今（21）日一早施工時突然發生有鷹架倒塌意外，並砸中一輛行進中的汽車，北市府災防辦下午確認有移工處於失聯狀態，不排除仍受困現場，搜救行動目前仍在進行。北市勞檢處公布調查結果，查獲因拆下的施工架物料堆放於鄰側施工架上，研判堆放太多物料並超過施工架荷重限制，最終造成施工架被壓垮。

    北市勞檢處說明，事發當下已第一時間派員至現場調查，發現某公司承攬台大醫院東址外牆更新工程，因將拆下的施工架物料堆放於鄰側施工架上，研判因堆放太多物料，超過施工架荷重限制，導致壓垮施工架，涉嫌違反《營造安全衛生設施標準》第41條第1項、第46條第1項第3款規定。

    勞檢處表示，除工務所外的工地均已函令停工，並依違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，後續將移請勞動局依法處理，得處3萬至30萬元罰鍰。

    勞檢處提醒雇主，對於高度5公尺以上施工架組配及拆除作業，施工架組配作業主管未辦理事項，以及施工架上載重限制未於明顯易見處明確標示，拆下的施工架物料堆放在施工架上，超過其荷重限制，則依違反《營造安全衛生設施標準》第41條第1項、第46條第1項第3款規定。

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