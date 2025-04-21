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    首頁　>　社會

    攀登雪山西稜火石山急性腎衰竭吐血 山友感謝消防救援

    苗栗縣消防局泰安分隊組山搜小組整裝出發，並同時申請空勤總隊直升機協助救援，同行的山友們則陪同左男抵達火石山山頂等待救援。（圖由苗栗縣消防局提供）

    苗栗縣消防局泰安分隊組山搜小組整裝出發，並同時申請空勤總隊直升機協助救援，同行的山友們則陪同左男抵達火石山山頂等待救援。（圖由苗栗縣消防局提供）

    2025/04/21 15:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣消防局17日接獲縣內泰安鄉火石山救援勤務，與空勤總隊、台中市消防局合作，不到3個小時，將急性腎衰竭的山友左姓男子送醫救治，左男恢復穩定持續住院治療。同行山友鄭姓男子透過苗栗縣議員陳品安，轉達左男對於消防救難人員的公開感謝，苗栗縣消防局也祝左男早日康復。

    苗栗縣消防局於17日中午12點6分接獲報案，指雪山西稜的火石山有山友身體不適，雙眼看不見、四肢無力癱軟，甚出現吐血情形，隨即派遣泰安分隊組山搜小組整裝出發，並同時申請空勤總隊直升機協助救援。

    同行的山友們則陪同左男抵達火石山山頂等待救援，於當天下午2點28分許，由空勤總隊直升機將左男吊掛上直升機，飛往台中清泉崗機場，再由現場待命的台中市消防局將左男送往醫院，醫生診斷左男橫紋肌溶解症導致急性腎衰竭，經治療左男現已穩定，並回到高雄長庚醫院繼續住院治療。

    整個救援行動從收到山友通報、聯繫、派遣直升機及救援團隊、吊掛救援，不超過2個半小時，加上救護車20分鐘送達醫院，也不到3個小時。同行山友鄭男昨（20）晚透過苗縣議員陳品安轉達左男對於消防救難人員的公開感謝，苗栗縣消防局也祝左男早日康復。

    左男由空勤總隊直升機送往台中清泉崗機場。（圖由苗栗縣消防局提供）

    左男由空勤總隊直升機送往台中清泉崗機場。（圖由苗栗縣消防局提供）

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