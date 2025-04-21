高雄科技執法達100處路口 23處專取締「不停讓行人」

高雄科技執法建置達100處路口，23處專取締「不停讓行人」，近期將再增設多處路口保護行人。（記者黃良傑攝）

2025/04/21 15:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市迄今共建置100處科技執法設備，其中有23處針對「不停讓行人」取締，警方統計今年1至2月共取締31件，行人交通事故共發生15件，較未設置前同期減少3件，下降幅度20％，近期將於苓雅區中正/凱旋/五福路口，以及鳳山區八德/文衡路口，增設專取締不停讓行人科技執法設備。

交通局與市警局積極改善道路交通事故率，因涉及多面相問題，包括交通工程設計、監理單位管理、交通安全教育與違規執法取締等，其中「科技執法」主力由交通大隊規劃並執行，新興的科技執法設則備受關注。

請繼續往下閱讀...

交通大隊統計高市目前共建置100處科技執法設備，統計今年1至2月，共計取締5696件違規，與去年同期比較減少3475件，路口違規行為大幅下降61％，這些設置科技執法設備的路口，交通事故件數也較未設置前減少50件，下降幅度為14.2％，透過科技執法確實可導正路口違規情況。

警方規劃將於苓雅區中正/凱旋/五福路口、鳳山區八德/文衡路口，增設路口不停讓行人科技執法設備，持續爭取經費，針對高市易肇事路口、路段規劃設置科技執法路口，減少用路人違規僥倖心態，養成停讓守法觀念，從而有效降低交通事故發生率，讓更多的警力能夠投入打詐、緝毒、掃黑、肅槍等治安維護工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法