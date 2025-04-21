為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陳宥丞配戴智慧型眼鏡應訊 北檢約談到案

    陳宥丞今日出庭時並未攜帶眼鏡。（民眾提供）

    陳宥丞今日出庭時並未攜帶眼鏡。（民眾提供）

    2025/04/21 15:25

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署偵辦前民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案時，曾傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞到案說明。陳卻戴著可錄影、錄音、通話的智慧型眼鏡出庭，北檢得知後，主動分他字案，將陳宥丞列為妨害秘密罪被告，並於今日約談陳到案說明，而陳宥丞此次出庭時並未戴眼鏡。

    柯文哲宣布參選總統後為籌措政治獻金，採用新「政治網紅」募資方式，只要支持者捐款之後，就可以收到一組「折扣碼」，能以較低的價格換取KP棒球帽、連帽T恤等競選小物，當中有出現抽佣行為。而競選小物的販售，應屬政治獻金，抽佣的行為是否涉及侵占政治獻金？需進一步釐清。

    檢調去年12月17日以證人身分約談陳智菡、許甫、黃瀞瑩、吳怡萱等人到案，20日則再以證人約談台北市議員陳宥丞到案。而陳抵達北檢時，則戴著智慧眼鏡。

    事後，網紅「四叉貓」劉宇席在社群平台張貼陳出席的新聞畫面，直指陳宥丞戴的是Meta智慧眼鏡，可錄音、錄影，還有AI語音助手等功能。北檢主動分案調查，釐清有無妨礙秘密之虞。

    據悉，陳宥丞在偵查庭中有將智慧眼鏡拿下，但是否有錄音、錄影，則為檢方調查重點。

    陳宥丞曾回應媒體，應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時配戴；審訊過程檢調都有錄音錄影，可證明並未使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播