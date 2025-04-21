「im.B」吸金案主嫌曾耀鋒、女友張淑芬 高院裁定延押2月

高院審理「im.B」吸金83億元案，認定主嫌曾耀鋒有高度逃亡可能，裁定4月26日起延押2個月。（記者楊國文攝）

2025/04/21 15:27

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理「im.B」不動產借貸媒合平台吸金詐騙案，認定主嫌曾耀鋒、女友張淑芬各有犯罪所得35億2千多萬元，共70億5千多萬元，日前分別判刑16年、11年6月，並召開延押庭，曾男對延長羈押沒意見，張女則請求交保，在外工作還被害人錢，並陪伴重病父親，願意配戴電子腳鐶等方式代替羈押；高院認定2人有高度逃亡可能，裁定均延押2個月。可抗告。

高院裁定指出，曾耀鋒、張淑芬分別被高院判刑16年、11年6月，犯罪嫌疑重大，所涉都是銀行法最輕本刑7年以上的重罪，且此案被案人眾多，牽涉投資金額甚鉅，加上此案尚未判決確定，曾2人具有高度逃亡可能，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，都有羈押必要性，裁定自4月26日起，均延長羈押2個月。

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高院考量曾耀鋒、張淑芬2人羈押期將於4月25日屆滿，日前宣判後，立即召開延押庭，詢問2人對延長羈押的意見。

被重判16年的主嫌曾耀鋒不加思索表示「沒意見」，女友張淑芬則大吐苦水說，她被羈押長達2年之久，很多家事無法處理，請求讓她交保，已和多位被害人達成和解，若她在外工作賺錢，可儘快還被害人錢。

張淑芬請求高院合議庭，考量女兒因本案而罹患憂鬱症與焦慮症，父親罹患食道癌合併呼吸衰竭，希望陪同女兒治療並陪伴重病父親，她無逃亡動機，高院也已判決，沒有串證可能，且名下財產都被查扣，並無隱匿財產可供逃亡，願意戴電子腳鐐、定期向警方報至等方式代替羈押。

張女的律師補充說，審理以來張女均配合調查，承認犯罪，也和部份被害人洽談和解事宜，並希望儘快取得執行名義，和多位被害人達成和解，建議能獲交保及其他方式代替羈押。

不過，高檢署檢察官主張，曾耀鋒被一審重判16年6月，高院今天仍將他判刑16年，女友張淑芬也被重判11年6月，只比一審12年2月刑期少8月徒刑，犯罪嫌疑重大，特別是檢方查扣犯罪所得和實際犯罪有很大落差，有待釐清，亦顯示曾男、張女有逃亡之虞，均應延長羈押。

「im.B」吸金83億元案，震驚社會，高院認定女主嫌張淑芬有高度逃亡可能，裁定4月26日起延押2個月。（記者楊國文攝）

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