為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    藝閣遊行因「下馬問題」爆衝突 網友斥「孩子面前做壞榜樣」

    北港藝閣遊行，昨日2藝閣車人員疑因「下馬」問題爆發衝突。（圖由民眾提供）

    北港藝閣遊行，昨日2藝閣車人員疑因「下馬」問題爆發衝突。（圖由民眾提供）

    2025/04/21 14:51

    〔記者李文德／雲林報導〕北港真人藝閣遊行昨（20日）晚落幕，63座藝閣車陸續到朝天宮廟口「下馬入廟」，不過有兩座藝閣車人員在出廟後準備到停車場卸裝，爆發口角衝突並大打出手，由於衝突現場的藝閣車上有不少小朋友，網友們斥「在孩子面前做出壞榜樣」。

    北港真人藝閣遊行每年都吸引數十萬名遊客觀賞，長達5天的遊行昨晚落幕，昨天藝閣人員依例大約在晚間8點多，遊行隊伍集結朝天宮展開「下馬入廟」儀式，結束年度藝閣遊行。

    不料有兩座藝閣工作人員爆發口角，雙方更是大打出手，兩車其他人員立刻勸架制止，不過整起衝突全被民眾錄下並貼上網，引起網友議論，由於衝突現場的藝閣車上有不少小朋友，網友們斥「在孩子面前做出壞榜樣」。

    北港警分局指出，獲悉後馬上出動警力趕到，但抵達後相關人員已無在現場，經查是兩輛藝閣車的工作人員，因「下馬」順序問題，引發口角衝突，現已調閱監視器將通知相關人員到場說明，釐清案情後依相關規定處理。

    北港藝閣遊行，昨日2藝閣車人員疑因「下馬」問題爆發衝突。（圖由民眾提供）

    北港藝閣遊行，昨日2藝閣車人員疑因「下馬」問題爆發衝突。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播