藝閣遊行因「下馬問題」爆衝突 網友斥「孩子面前做壞榜樣」

北港藝閣遊行，昨日2藝閣車人員疑因「下馬」問題爆發衝突。（圖由民眾提供）

2025/04/21 14:51

〔記者李文德／雲林報導〕北港真人藝閣遊行昨（20日）晚落幕，63座藝閣車陸續到朝天宮廟口「下馬入廟」，不過有兩座藝閣車人員在出廟後準備到停車場卸裝，爆發口角衝突並大打出手，由於衝突現場的藝閣車上有不少小朋友，網友們斥「在孩子面前做出壞榜樣」。

北港真人藝閣遊行每年都吸引數十萬名遊客觀賞，長達5天的遊行昨晚落幕，昨天藝閣人員依例大約在晚間8點多，遊行隊伍集結朝天宮展開「下馬入廟」儀式，結束年度藝閣遊行。

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不料有兩座藝閣工作人員爆發口角，雙方更是大打出手，兩車其他人員立刻勸架制止，不過整起衝突全被民眾錄下並貼上網，引起網友議論，由於衝突現場的藝閣車上有不少小朋友，網友們斥「在孩子面前做出壞榜樣」。

北港警分局指出，獲悉後馬上出動警力趕到，但抵達後相關人員已無在現場，經查是兩輛藝閣車的工作人員，因「下馬」順序問題，引發口角衝突，現已調閱監視器將通知相關人員到場說明，釐清案情後依相關規定處理。

北港藝閣遊行，昨日2藝閣車人員疑因「下馬」問題爆發衝突。（圖由民眾提供）

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