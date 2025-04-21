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    「剴剴案」明天開審 今選出10位國民法官

    「剴剴」案保母劉彩萱。（資料照）

    「剴剴」案保母劉彩萱。（資料照）

    2025/04/21 14:46

    〔記者張文川／台北報導〕台北市文山區保母劉彩萱、劉若琳姊妹，前年涉虐死1歲男童「剴剴」，去年4月被依凌虐幼童致死罪嫌起訴，台北地方法院採國民法庭制審理，今日進行國民法官選任程序，通知189名候選國民法官，實到89名，先從中抽出30名，再經合議庭法官詢問後，選出4男、6女共10位國民法官（6正取、4備位），明日起與3位職業法官共組合議庭開審本案。

    北院表示，今日選任的10位國民法官，年齡以31至40歲3位最多，41至50歲2位、51至60歲2位、61至70歲2位，23至30歲1位，職業涵蓋7個職業，其中2位是資訊業，2位是退休或無業；學歷有7位是學士，博士、碩士、高中各1位。

    合議庭定4月22日起開審剴剴案，連續3週扣除假日，幾乎天天開庭，前期傳喚詰問證人，後期辯論，預定5月7日辯論終結，並預留預備庭，預定5月13日宣判。

    4月23日至28日分別訊問4名證人，包括2名前保姆、目擊者外籍女幫傭，以及劉彩萱聲請傳喚的一名家人。其中關鍵目擊者的女外傭，排定於4月23日作證。

    北院指出，今日上午進行選任國民法官程序，候選國民法官應到185名，實到89名，經審、檢、辯三方從到場、且沒有不得被選任情形候選國民法官中，抽出30名，進行分組詢問、個別詢問、附理由及不附理由不選任程序後，選出6位國民法官、4位備位國民法官，下午2時20分起進行宣誓、審前說明，明上午9時10分起共組合議庭，開始審理本案。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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