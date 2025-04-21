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    「忙嗎？」LINE群借錢詐騙老招數 婆婆媽媽險遭詐

    「會忙嗎？」彰化縣一個婦女團體LINE群出現借錢詐騙招數，有婆婆媽媽險遭詐。（圖由民眾提供）攝）

    「會忙嗎？」彰化縣一個婦女團體LINE群出現借錢詐騙招數，有婆婆媽媽險遭詐。（圖由民眾提供）攝）

    2025/04/21 14:36

    〔記者湯世名／彰化報導〕「會忙嗎？」沈寂一陣子的「親友」傳LINE借錢老招數又出現！彰化縣一個婦女團體的LINE群，其中1名成員向多名婦人私訊各借10萬元，婦人們都半信半疑，甚至有人還準備匯款，所幸該名成員及時向大家澄清「我的LINE帳號被盜」，大家才恍然大悟，直呼還好沒匯款。

    該婦女團體多名婦人的LINE，連日來不約而同收到其中1名成員私下傳訊表示「會忙嗎？」若婦人們回應「有事嗎？」該名成員即表示「我轉帳限額了，臨時有急用，幫我轉一筆10萬，明天轉還給妳」，有婦人半信半疑稱「我兒子正要換車恐無能為力，抱歉了」，該名成員還不放棄說「我明天一早就轉還給妳，比較急，可以幫我轉一下嗎？」

    由於這個成員平日與大家感情融洽，且家境還不錯，因此當借錢訊息在多名婦人們LINE中出現時，大家都一頭霧水；所幸就在大家半信半疑之際，該名成員立即在LINE群組中表示「別理詐騙，LINE那不是我，我LINE被盜用了」，大家才恍然大悟，直呼還好沒匯款。有人氣得大罵「真夭壽！詐騙集團真是無孔不入！」

    警方表示，盜用LINE帳號行騙的招數由來已久，通常一開口就是詢問「在忙嗎？」受騙的民眾以上年紀占多數；若接到親友傳LINE借錢時，一定要當面或打電話向本人親口確認，切勿依照對方指示貿然匯款。

    彰化縣一個婦女團體LINE群出現借錢詐騙招數，有婆婆媽媽險遭詐，詐團還不放棄繼續行騙。（圖由民眾提供）

    彰化縣一個婦女團體LINE群出現借錢詐騙招數，有婆婆媽媽險遭詐，詐團還不放棄繼續行騙。（圖由民眾提供）

    彰化縣一個婦女團體LINE群出現借錢詐騙招數，有成員出面踢爆詐騙。（圖由民眾提供）

    彰化縣一個婦女團體LINE群出現借錢詐騙招數，有成員出面踢爆詐騙。（圖由民眾提供）

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