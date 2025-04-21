小三傳「正宮睡了是否」露餡 判賠10萬

基隆地院近日審結，認定吳女侵害謝婦配偶權，須賠償10萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/04/21 15:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名謝姓婦人與曾姓丈夫結婚超過30年，去年曾男在歌友聚會時，結識吳女，兩人互傳曖昧訊息，甚至被謝婦抓包，兩人一起到飯店休憩。吳女雖否認與曾男有踰越交有分際，但謝婦卻在丈夫手機中看見吳女傳的曖昧訊息，包含「你正宮睡了是否」等語，憤而提告。基隆地院近日審結，認定吳女侵害謝婦配偶權，須賠償10萬元。

謝婦主張自己與丈夫自1990年結婚，已經超過30年的婚姻，婚後育有兩名子女，感情融洽。去年丈夫在KTV唱歌聚會中結識吳姓女子，兩人互動逐漸頻繁，曾私下與吳女連繫，希望能保持一般男女交往分際，不要有逾矩行為，吳女也承諾不會有相關情事發生。

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未料，同年7月22日吳女竟與丈夫相約出門，前往基隆市區某飯店內幽會，待了一段時間後，才離開旅館；翻查丈夫手機發現，兩人有親密對話，包含「抱抱」、「好想你」、「要記得我」等，甚至傳閱情色影片。吳女也會傳「你正宮睡了是否」、「要記得我」等曖昧訊息，甚至提醒丈夫要記得刪除訊息。且丈夫更贈送吳女內衣，最後也承認與對方發生多次性關係。因此認定吳女侵犯自己的配偶權，要求她賠償1百萬元損失。

吳女則向法官辯稱，與曾男是在KTV唱歌聚會中結識，聚會邀約而透過通訊軟體進行聯繫也都有友人同行，並未存有逾越朋友交遊等一般社交行為。偶而透過通訊軟體寒暄外，僅分享其家庭生活點滴，均屬正常交友情誼。曾妻所稱曖昧簡訊則是曾男傳給自己，雙方對話內容並未逾越正常社交範疇。

吳女更稱，曾與曾男同遊時因身體不適，前往飯店休憩，並無合意性交事實，且進出飯店也未有情侶間親暱舉止。此外，並未收過曾男贈送內衣，謝婦之訴實無理由。

法官認為，兩人傳遞訊息中可看出有互動，而非吳女所稱只有曾男單方面傳遞曖昧訊息，且兩人前往飯店休憩，已經踰越一般男女社交範圍，侵害謝婦的配偶權。法官考量雙方的地位、身分、經濟能力及侵害時間長短及態樣、加害程度等情狀，認定吳女須賠償謝婦10萬元，全案仍可上訴。

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